Ex-corregedor da Fazenda de SP é preso suspeito de cobrar propinas

A prisão temporária ocorreu em Itatiba (a 85 km da capital paulista), em uma operação da Polícia Civil e do Gedec, grupo do Ministério Público de São Paulo responsável por crimes financeiros.

Segundo a Promotoria, ele foi encontrado na casa da ex-mulher. O órgão diz que, depois que ele se separou, passou todo o seu patrimônio para ela, em uma suposta tentativa de fraude para se livrar dos bens ilícitos.

As investigações apuram suspeitas das práticas dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa do ex-corregedor ainda não se manifestou.

Ele estava no cargo desde 2016 e foi afastado a sete meses do fim de seu mandato.

Sob o comando do ex-corregedor, por exemplo, o órgão tentou demitir funcionário que ajudou o Ministério Público a investigar a chamada máfia do ICMS, acusada de cobrar propina de grandes empresas para reduzir a cobrança do tributo.

Foram cumpridos também nesta quinta nove mandados de busca e apreensão, com apoio da Receita Federal.