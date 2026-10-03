🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Política

Ex-chefe da comissão de ética da Presidência avalia decisão sobre Gonet e caso Master

Professor da USP, André Ramos Tavares afirma que decisão do Conselho Superior do MPF foi correta e provou que instituições estão funcionando

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 12h00
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e óculos, veste terno azul, camisa branca e gravata escura, coberto por uma toga preta. Ele está sentado em uma cadeira de couro marrom, com expressão séria, atrás de uma mesa de madeira. Um microfone preto com ponta vermelha está à sua frente, inclinado. O fundo é uma parede de mármore claro com detalhes em relevo
O procurador-geral da República, Paulo Gonet  (Gustavo Moreno/STF)
Continua após publicidade
Ex-chefe da comissão de ética da Presidência avalia decisão sobre Gonet e caso Master Priorize VEJA no Google

O Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) rejeitou, na semana passada, a abertura de uma apuração preliminar contra o procurador-geral da República, Paulo Gonet, com base nas mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro que sugeriam que o banqueiro do Master procurava, por meio de terceiros, a proteção do chefe do MPF contra “maldades” — ou, melhor dizendo, investigações absolutamente justificadas sobre a maior fraude financeira da história do país.

O colegiado também analisou uma foto em que Gonet aparece em uma mesa com charutos e copos de uísque ao lado de Vorcaro e do advogado Ciro Soares, que intermediou alguns contatos entre os dois. A imagem veio à tona depois de o PGR ter dito, na fatídica sessão do Supremo Tribunal Federal a respeito de um relatório da PF expor ligações do dono do Master com o ministro Alexandre de Moraes, que sua interação com o malfadado empresário havia sido “banal e brevíssima”.

Para os conselheiros do CSMPF, mensagens de terceiros a respeito do Gonet não poderiam incriminá-lo, e nem um registro de um evento social sobre o qual não se dispõem de mais detalhes que indicassem o comprometimento da atuação do procurador-geral. O órgão decidiu, por 9 votos a 0, mantê-lo à frente do caso Master e, por 5 a 4, recusou a abertura de procedimento investigatório. 

Siga
Continua após a publicidade

Na avaliação do ex-presidente da Comissão de Ética da Presidência da República André Ramos Tavares, ambas as decisões foram acertadas. “Assistimos à realização do Estado de Direito e ao funcionamento das instituições como deve ser. Historicamente, já presenciamos situações de, vamos dizer, possíveis indícios de uma atuação inadequada de outros procuradores e não me lembro de ter ocorrido nada disso. Estamos falando de alguém que respeita os procedimentos, não só pelo fato de já ter ocorrido este julgamento. Isso demonstra que não houve um bloqueio”, afirmou.

Continua após a publicidade

Professor titular da Faculdade de Direito da USP e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tavares acredita que havia “um certo excesso” em relação ao significado das mensagens. “Em todos os eventos jurídicos tem um espaço de confraternização, apesar de ter uma alta autoridade da república. É ela que avalia, claro, naquele contexto até onde pode haver algum tipo de comprometimento”, ressaltou.

Continua após a publicidade

O docente lembrou a defesa do próprio PGR, segundo a qual a tal confraternização não significou nada além do que um momento de socialização. “O Direito funciona com base em provas e eventualmente em presunções. Aqui nós não temos nenhuma das duas. Vejo o material, como argumentou o relator, conselheiro Francisco Sanseverino, como absolutamente insuficiente para qualquer tipo de suspeição ou impedimento”, acrescentou.

Publicidade
TAGS:
Banco Master
Bastidores de Brasília
Daniel Vorcaro
Paulo Gonet
Procuradoria-Geral da República (PGR)
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).