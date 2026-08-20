Garotinho agora tem candidatura questionada na Justiça por seu ex-advogado
Depois do Ministério Público, Victor Rosa Travancas também defende que seu antigo cliente está inelegível
O advogado Victor Travancas, que deixou recentemente a defesa do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), é o mais novo a questionar a elegibilidade de seu ex-cliente. Nesta quarta-feira, 19, ele enviou ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) e ao Ministério Público Eleitoral (MPE) um pedido para barrar a candidatura do ex-governador. O MPE, assim como a coligação do adversário Eduardo Paes (PSD), também pediu, nos últimos dias, a impugnação do registro de Garotinho, que busca voltar ao governo do Rio.