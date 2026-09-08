Eventual saída de Arruda da disputa ao DF faz petista mudar estratégia de comunicação

Possível beneficiário da eventual saída de José Roberto Arruda da corrida ao governo do Distrito Federal, Leandro Grass, petista que mira o comando do Palácio do Buriti, ajustou a comunicação de sua campanha nos últimos dias.

Grass mudou a forma como se comunica nas redes para tentar furar a bolha, se tornar mais conhecido e ampliar a intenção de voto nas próximas semanas.

O TSE analisa nas próximas semanas o pedido de registro de candidatura de Arruda.

O ex-governador do DF recorreu da decisão unânime do Tribunal Regional Eleitoral do DF de indeferir sua candidatura para as eleições deste ano. Os desembargadores avaliaram que Arruda continua inelegível pelas regras da Lei da Ficha Limpa.

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Arruda, por sua vez, alega que o prazo de inelegibilidade já acabou e que, por isso, o nome dele pode constar na urna eletrônica em outubro.

Com o recurso, a decisão final cabe ao TSE – a justiça eleitoral não tem um prazo para levar o tema a julgamento.