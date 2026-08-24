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Política

Eventual freio em PEC do fim da escala 6×1 pode ser explorado em campanha do PT sobre Congresso

Caso Congresso não aprove medida prioritária antes da eleição, partido usará episódio para alertar eleitorado sobre importância de escolher bem para Legislativo

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 16h30 | Atualizado em 24 ago 2026, 16h43
Lula, presidente do Brasil, com barba e cabelos brancos, veste terno cinza e gravata vinho, olhando para a esquerda com expressão séria. Ao fundo, letras brancas borradas e tons de verde e laranja
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Valter Campanato/Agência Brasil)
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Ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteja articulando para que a PEC do fim da escala 6×1 avance no Senado na próxima semana, o PT já decidiu que usará o eventual freio da medida pelos parlamentares para uma campanha em que alertará sobre a importância de o eleitorado escolher bem quem elegerá para compor o Congresso Nacional a partir do ano que vem.

A ideia é pontuar que não adianta votar apenas em Lula e que é preciso escolher nomes que garantam que propostas de interesse do povo sejam votadas no Legislativo.

Lula se reunirá nesta quarta-feira com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, e pedirá que eles priorizem algumas medidas durante a última semana de esforço concentrado do Congresso antes das eleições, entre elas, a PEC do fim da escala 6×1 e a MP do fim da taxa das blusinhas.

Caso as medidas não sejam tiradas de papel, o PT deve usar a resistência para comprovar que o Legislativo foi determinante para que iniciativas populares não se concretizassem.

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