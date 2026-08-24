Eventual freio em PEC do fim da escala 6×1 pode ser explorado em campanha do PT sobre Congresso

Ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteja articulando para que a PEC do fim da escala 6×1 avance no Senado na próxima semana, o PT já decidiu que usará o eventual freio da medida pelos parlamentares para uma campanha em que alertará sobre a importância de o eleitorado escolher bem quem elegerá para compor o Congresso Nacional a partir do ano que vem.

A ideia é pontuar que não adianta votar apenas em Lula e que é preciso escolher nomes que garantam que propostas de interesse do povo sejam votadas no Legislativo.

Lula se reunirá nesta quarta-feira com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, e pedirá que eles priorizem algumas medidas durante a última semana de esforço concentrado do Congresso antes das eleições, entre elas, a PEC do fim da escala 6×1 e a MP do fim da taxa das blusinhas.

Caso as medidas não sejam tiradas de papel, o PT deve usar a resistência para comprovar que o Legislativo foi determinante para que iniciativas populares não se concretizassem.