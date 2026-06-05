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O I Fórum de Moradia e Clima acontece em 11 de junho, em Brasília, para discutir o impacto dos extremos climáticos nas populações mais vulneráveis. Promovido por TETO Brasil e Fundo FICA, com patrocínio da Caixa, o evento gratuito reunirá especialistas e governo em busca de soluções pautadas na justiça climática e no direito à habitação digna.

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A capital federal será sede, no dia 11 de junho, do I Fórum Brasileiro de Moradia e Clima. O encontro visa compreender o impacto dos extremos climáticos sobre a parcela mais desprotegida da população brasileira, que vive em periferias e áreas de risco pelo país.

Promovido pela TETO Brasil e pelo Fundo FICA, organizações que atuam pelo direito à habitação digna, o fórum tem patrocínio da Caixa e vai reunir especialistas, representantes do governo federal e da sociedade civil para discutir estratégias pautadas na justiça climática.

A diretora de relações institucionais e incidência da TETO Brasil, Camila Jordan, defende que trazer o debate sob a perspectiva dos mais afetados pelas intempéries climáticas é fundamental “para a efetividade das soluções”.

O evento será gratuito e terá transmissão ao vivo para todo o país. Para acompanhar as discussões, seja presencialmente ou online, basta fazer o cadastro no site oficial do fórum.