Evento em Brasília discute custo social do clima nos mais vulneráveis
Fórum de Moradia e Clima vai debater o impacto ambiental nas periferias e apontará soluções
A capital federal será sede, no dia 11 de junho, do I Fórum Brasileiro de Moradia e Clima. O encontro visa compreender o impacto dos extremos climáticos sobre a parcela mais desprotegida da população brasileira, que vive em periferias e áreas de risco pelo país.
Promovido pela TETO Brasil e pelo Fundo FICA, organizações que atuam pelo direito à habitação digna, o fórum tem patrocínio da Caixa e vai reunir especialistas, representantes do governo federal e da sociedade civil para discutir estratégias pautadas na justiça climática.
A diretora de relações institucionais e incidência da TETO Brasil, Camila Jordan, defende que trazer o debate sob a perspectiva dos mais afetados pelas intempéries climáticas é fundamental “para a efetividade das soluções”.
O evento será gratuito e terá transmissão ao vivo para todo o país. Para acompanhar as discussões, seja presencialmente ou online, basta fazer o cadastro no site oficial do fórum.