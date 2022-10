‘Eu sou um gestor’, diz Bolsonaro em sabatina

O presidente Jair Bolsonaro participou na noite deste domingo, durante uma hora, de uma sabatina da Record TV. A emissora convidou o candidato à reeleição e o ex-presidente Lula (PT) para um debate, mas o petista preferiu ir ao podcast Desce a Letra Show. Questionado sobre a atuação no segundo turno para superar o adversário, que teve quase 6,2 milhões de votos a mais no dia 2 de outubro, Bolsonaro disse achar que já reverteu a desvantagem e aproveitou para se apresentar como “um gestor” e pedir desculpas aos eleitores pelo seu jeito “um pouco rude”.

“Não só revertemos, buscando uma melhor comunicação, bem como usando as oportunidades, como essa que eu estou tendo aqui, de a gente mostrar o que nós fizemos. Parece que é um governo que só tinha notícia ruim. Isso não era verdade. Tem gente que diz, que a gente tem informação, que não vota em mim porque eu sou um pouco grosso, porque falo palavrão de vez em quando. E eu tenho falado: falo palavrão, mas não sou ladrão”, declarou.

Na sequência, o presidente disse dar o melhor de si e justificou ter recebido uma educação no interior de São Paulo em que tinha que obedecer ao mero olhar do pai.

“Eu dou um melhor de mim. A minha educação, no interior aqui de São Paulo é o pai que olhava pra você e você obedecia. Depois, fiquei 15 anos no Exército brasileiro, que tem uma boa instrução, mas a educação fica um pouco no segundo plano no seu exercício. Talvez a minha forma de agir e ser um pouco rude no palavreado é que afastou algumas pessoas. E eu quero dizer pra elas: eu me desculpo, eu tô fazendo o melhor de mim, eu sou um gestor”, afirmou.

O candidato à reeleição citou nomes de ministros que passaram pela sua equipe — Paulo Guedes (Economia), Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), Tereza Cristina (Agricultura), Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), Fábio Faria (Comunicações), Onyx Lorenzoni (Casa Civil, Cidadania e Secretaria-Geral da Presidência) — e disse que “são pessoas que deram conta do recado”.