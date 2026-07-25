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Política

Estudo mostra impacto que inflação dos alimentos pode ter na campanha presidencial

Redução no poder de compra da população resulta em queda da avaliação positiva do governo ao longo de um trimestre

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jul 2026, 20h17
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro: alvos de Caiado
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro: alvos de Caiado (Evaristo Sa/Daniel Ramalho/AFP)
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Estudo mostra impacto que inflação dos alimentos pode ter na campanha presidencial Priorizar nos meus resultados Google

Um estudo elaborado pela gestora de capitais Kinitro mostra o nível de importância que a inflação dos alimentos pode ter na campanha presidencial. De acordo com a empresa, a redução de 1 ponto percentual no poder de compra da população resulta numa queda automática de 0,4 ponto na avaliação positiva do governo ao longo de um trimestre.

O levantamento indica também que a carestia neutraliza os reflexos dos indicadores positivos da economia, como emprego e renda. As informações desse estudo explicam, por exemplo, os motivos que levaram o pré-candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, a explorar esse tema para tentar desgastar Lula há poucos meses da eleição. Explicam também as razões que fizeram o governo a reagir rápido às ofensivas do adversário do petista.

Há poucos dias, o filho de Bolsonaro publicou dois vídeos nas redes sociais sobre a alta do preço dos alimentos. Em um deles, o senador aparece num supermercado fazendo compras, reclamando do encarecimento dos produtos e fazendo comparações com os preços praticados em 2019, primeiro ano de mandato de Jair Bolsonaro.

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Ciente de que o assunto tem potencial para afetar a popularidade de Lula num cenário que indica uma disputa acirrada contra Flávio Bolsonaro, o governo prontamente escalou Guilherme Boulos, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, para rebater os ataques.

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Boulos chamou o senador de mentiroso e disse que os valores usados para fazer as comparações foram manipulados com objetivo de induzir o espectador a pensar que os preços aumentaram muito durante a gestão petista. O ministro afirmou ainda que a forma correta de estabelecer a comparação seria com os preços de 2022, no final do mandato de Jair Bolsonaro. “Perceberam o truque? Mais uma vez, Flávio Bolsonaro tenta enganar as pessoas. Um cara que manipula e mente até no mercado não merece a confiança de ninguém”, concluiu.

O estudo da Kinitro também destaca que a avaliação do governo Lula encontra resistência em vários segmentos porque o bem-estar da população está aquém da memória afetiva de consumo que as famílias tinham entre 2010 e 2015, quando o brasileiro médio tinha condições de comprar quase três cestas básicas com sua renda líquida. Hoje, esse índice caiu 20% em comparação àquele período.

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