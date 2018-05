O editor Silvio Navarro conversa com a colunista de Veja.com Lillian Witte Fibe sobre a crise instalada no país com a continuidade da paralisação de caminhoneiros nas vias do país, mesmo depois de o governo Michel Temer ceder às reivindicações dos manifestantes por meio da edição de medidas provisórias. O preço do diesel sofrerá redução de 0,46 centavos de reais por litro do combustível. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: