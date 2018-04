O juiz federal Sergio Moro determinou, na última quinta-feira (5), a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No sábado, Lula partiu do aeroporto de Congonhas rumo a Curitiba, para cumprir pena em uma cela especial da Superintendência da PF na capital paranaense. Ele foi condenado a 12 anos e um mês de prisão, inicialmente em regime fechado.

No ‘Estúdio VEJA’, o editor Duda Teixeira recebe Gustavo Justino de Oliveira, professor de Direito Administrativo da USP, para comentar as características do processo judicial que levou à prisão do ex-presidente e analisar de que forma isso influenciou no amadurecimento da Justiça brasileira. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: