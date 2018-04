O ex-presidente Luiz Inacio Lula da Silva (PT) foi levado à carceragem da Polícia Federal, em Curitiba, no ultimo sábado. Ele foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pelo Tribunal Federal Regional da 4 Região (TRF-4). No ‘Estúdio VEJA’, Silvio Navarro recebe a colunista Lillian Witte Fibe para discutir as implicações da prisão de Lula nas eleições deste ano. Eles comentam a possível estratégia do PT para a corrida presidencial e levantam a hipótese de que Fernando Haddad (PT) pode não ser um nome considerado pelo partido como candidato. Acompanhe o “Estúdio VEJA” no Podcast de VEJA: