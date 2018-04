Os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo do Partido dos Trabalhadores (PT) decidiram incluir “Lula” em seus nomes eleitorais na última quarta-feira (10). A senadora Gleisi Hoffmann(PR), presidente da legenda, e Lindbergh Farias (RJ), o líder petista no Senado, encaminharam pedidos para que a mudança também ocorresse em seus nomes nesta quinta-feira (11). O editor Silvio Navarro e o colunista Augusto Nunes falam sobre a ação no “Estúdio VEJA”: “O problema é você ter o nome do ex-presidente nos depoimentos judiciais. No parlamento, é apenas uma palhaçada”. Acompanhe o programa no Podcast abaixo: