Estudantes organizam manifestação contra Flávio Bolsonaro no Rio

Estudantes de universidades, institutos federais e escolas públicas do Rio de Janeiro organizam uma manifestação contra a ascensão da extrema-direita para a próxima quarta-feira, 7, ao meio-dia, na Candelária, no centro do Rio. O ato reúne entidades estudantis de diferentes regiões do estado e tem entre os alvos o candidato Flávio Bolsonaro (PL) e a proposta de redução de gastos no serviço público, que inclui a educação e vem sendo apresentada por ele como “tesouraço”.

A mobilização ocorre após protestos realizados na segunda-feira, 5, por alunos da UFF e da UFRJ. Segundo os organizadores, o movimento também pretende contestar propostas de privatização de empresas e serviços públicos, além de posições de Flávio Bolsonaro sobre relações com os Estados Unidos e Trump.