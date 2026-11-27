O estilo combativo de Carlos Bolsonaro, marcado por confrontos nas redes sociais e embates com adversários, não é apenas uma característica pessoal do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação do cientista político Fábio Gomes, especialista em comunicação pública, esse comportamento também integra um traço cultural que ajudou a formar a identidade do eleitor bolsonarista desde 2018. “O estilo dele faz parte até de um traço cultural que desde 2018 foi forjando o eleitor bolsonarista. É possível que boa parte do eleitor aplauda o Carlos”, afirmou em entrevista a VEJA.

A avaliação ajuda a explicar o papel que Carlos deve assumir na reorganização política da família Bolsonaro. Com Flávio e Eduardo fora do país, o vereador se prepara para ocupar espaço no Congresso como um dos principais porta-vozes do grupo. A missão, porém, envolve um desafio: preservar a mobilização da base bolsonarista sem transformar o estilo de confronto em obstáculo para as negociações políticas.

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Por que o estilo de Carlos encontra identificação na base?

Gomes avalia que o comportamento do vereador não deve ser entendido como uma atuação isolada. Ao longo dos anos, a comunicação combativa e os embates públicos passaram a integrar a maneira como parte do eleitorado identifica e expressa sua adesão ao bolsonarismo. Por isso, segundo o cientista político, o estilo de Carlos pode ser bem recebido por uma parcela dos apoiadores, mesmo quando provoca resistência fora desse círculo.

Reportagem de VEJA recupera episódios que ilustram esse perfil. Desde o período em que acompanhava o pai no Palácio do Planalto, Carlos se envolvia em discussões políticas e, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, protagonizava embates com adversários. Em 2021, por exemplo, chamou o deputado federal Reimont (PT-RJ) de “vagabundo”, “canalha” e “cabeça de balão”, depois que o petista classificou Jair Bolsonaro como “genocida”.

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O comportamento pode dificultar a articulação no Congresso?

Na avaliação de Gomes, o estilo de Carlos pode representar um obstáculo à construção de pontes com aliados. O vereador terá de atuar em um Congresso no qual o bolsonarismo pretende manter influência, mas a capacidade de articulação dependerá também do relacionamento com parlamentares de outros grupos políticos. O especialista afirma que Carlos não deve ser visto como um “lobo solitário” nessa história, mas ressalta que a postura combativa pode dificultar a aproximação com setores necessários à atuação política.

O desafio será ainda maior porque Carlos terá de conciliar a defesa do pai com a reorganização da presença da família no Legislativo. Segundo a reportagem, ele deve assumir a tarefa de defender Jair Bolsonaro e manter mobilizada a base política do grupo em Brasília. Flávio e Eduardo, que estão nos Estados Unidos, também participam desse movimento, mas Carlos é apontado como o integrante da família com maior experiência na dinâmica do Congresso.

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Como a família pretende preservar sua influência?

Gomes avalia que a família Bolsonaro precisará encontrar uma maneira de manter sua influência política sem perder a capacidade de diálogo. O cientista político Eduardo Grin, professor da FGV-SP, também ouvido pela reportagem, afirma que a ida de Flávio e Eduardo aos Estados Unidos pode abrir espaço para diferentes caminhos dentro do bolsonarismo: uma radicalização, impulsionada pela ala familiar, ou uma aproximação com o centro, caso a família opte por essa estratégia.

A disputa pelo espaço político ocorre em meio a divergências familiares e à necessidade de manter a base mobilizada. Nesse cenário, o estilo de Carlos pode funcionar como instrumento de identificação com os apoiadores, mas também colocar à prova sua capacidade de atuar como articulador no Congresso.

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