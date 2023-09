“Estamos vivendo de cesta básica”, diz mulher de condenado do 8/1

A estudante de administração Lucinéia Neusa Ferreira, de 40 anos, é mulher de Aécio Lúcio Costa Pereira, 52 anos, o primeiro réu condenado por tentativa de golpe de estado no processo que apura os ataques do dia 8 de janeiro contra as sedes dos Três Poderes em Brasília. Segundo ela, desde a prisão do marido, no dia da manifestação, a família passa por privações.

Casada com o ex-técnico de saneamento há 18 anos, Lucinéia não trabalhava. Ela diz que de vez em quando fazia ‘uns bicos’ de jardinagem, dinheiro que ajudava a aumentar a renda familiar. Os dois filhos, um de 17 e outro de 8 anos, estudam em escolas públicas. “Estou desempregada e tenho dois filhos para criar, a nossa família está vivendo de cesta básica e com a ajuda da família”, disse Lucinéia a VEJA.

Ela diz que recentemente encontrou um estágio remunerado na área de administração em um órgão público, que vai render 900 reais por mês. O maior problema, reclama, são os ataques que vem sofrendo. “Aqui no condomínio rasgaram o carro todinho depois que ele foi preso. Como não tem câmera, a gente não tem como saber quem foi”, lamenta.

A mulher de Aécio quer mudar do condomínio onde mora em Diadema. Mas há uma complicação. O apartamento está hipotecado para pagar o carro que Aécio comprou. “E agora, todo riscado, ficou difícil de fazer negócio”, diz.

A última vez que Lucinéia conversou com o marido foi no dia 8 de janeiro, à noite, quando ele foi detido dentro do Senado. Na audiência de custódia, Aécio chorou ao falar sobre a família. “Eu sou a única pessoa que trabalha em casa, a minha mulher e meus filhos dependem de mim, e aí eles estão sendo ajudados por vizinhos”, disse, chorando.

A mulher de Aécio diz que o marido vai recorrer à Justiça para tentar diminuir a pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal, mas ainda não sabe como irá fazer isso, pois não tem dinheiro para pagar um advogado. “O Aécio foi revistado antes de chegar à Esplanada e não estava armado, não era violento”, diz.

Em imagens coletadas pela polícia, Aécio aparece ao lado da mesa da Presidência do Senado, vestindo uma camiseta com a estampa “intervenção militar federal” e achincalhando o Congresso. Ele foi condenado a 17 anos de prisão.

Veja trecho do vídeo da audiência de Aécio Lúcio: