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Política

‘Estamos divididos’, diz Aécio sobre impasse no PSDB por apoio a Flávio

Presidente nacional da legenda diz que diretórios estaduais ainda serão consultados antes da decisão

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 18h13
Dois homens, um de terno azul e gravata roxa, outro de terno cinza e gravata azul, falam em microfones em ambientes internos
Flávio Bolsonaro e Aécio Neves (Geraldo Magela/Agência Senado e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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‘Estamos divididos’, diz Aécio sobre impasse no PSDB por apoio a Flávio Priorize VEJA no Google

O PSDB está dividido entre apoiar Flávio Bolsonaro (PL) e adotar uma posição de neutralidade no segundo turno da eleição presidencial, segundo o presidente nacional do partido, Aécio Neves. A decisão ainda depende das manifestações dos diretórios estaduais e deve ser tomada na próxima semana.

“Estamos aguardando as manifestações dos diretórios estaduais. Até agora, estão divididos entre Flávio Bolsonaro e a neutralidade. Semana que vem definimos”, afirmou Aécio.

A indefinição tucana ocorre em meio a uma série de apoios a Flávio. A federação formada por União Brasil e PP oficializou apoio à candidatura do senador, e o Novo também declarou adesão. O Republicanos deve anunciar sua posição nesta quarta-feira.

Com a disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agora concentrada no segundo turno, Flávio busca ampliar o arco de alianças e atrair partidos que não estavam em seu palanque na primeira etapa da eleição.

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