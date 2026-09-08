Estado decisivo para Presidência tem liderança de mesmo candidato no 1º e 2º turno, segundo pesquisa
Tido como estado pêndulo do Brasil, Minas Gerais deu vitória a todos os presidentes desde a redemocratização
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o primeiro e o segundo turno em Minas Gerais, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta terça-feira, 8. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 3 e 7 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos, cujo índice de confiança é de 95%.
Primeiro turno
- Lula (PT): 38%
- Flávio Bolsonaro (PL): 32%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 10%
- Zema (Novo): 8%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Pablo Marçal (PRTB): 2%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 2%
- NS / NR: 2%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata), somados, atingiram 1% e estão classificados como “outros”.
Segundo turno
Apesar da liderança numérica de Lula, o petista está empatado tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no estado de Minas Gerais, que é considerado um estado pêndulo do Brasil.
- Lula (PT): 46%
- Flávio Bolsonaro (PL): 44%
- Nulo/Branco: 5%
- Não sabe / Não respondeu: 5%
Rejeições em Minas Gerais
No estado, Lula e Flávio empatam numericamente nas rejeições aos políticos, sendo ambos rejeitados por mais da metade da população.
- Flávio Bolsonaro (PL): 51%
- Lula (PT): 51%
- Pablo Marçal (PRTB): 45%
- Renan Santos (Missão): 41%
- Zema (Novo): 34%
- Ronaldo Caiado (PSD): 33%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 28%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 27%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 24%
- Samara (UP): 24%
- Edmilson Costa (PCB): 23%
- Hertz Dias (PSTU): 23%
- Clariana Barão (DC): 21%
- Poderia Votar em Todos: 2%
- NS / NR: 1%
O governo Lula sob o olhar dos mineiros
Aprovação
- Desaprova: 53%
- Aprova: 46%
- NS / NR: 1%
Avaliação
- Ótimo/Bom: 29%
- Regular: 26%
- Ruim/Péssimo: 44%
- NS / NR: 1%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01825/2026.