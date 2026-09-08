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Política

Estado decisivo para Presidência tem liderança de mesmo candidato no 1º e 2º turno, segundo pesquisa

Tido como estado pêndulo do Brasil, Minas Gerais deu vitória a todos os presidentes desde a redemocratização

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 10h08 | Atualizado em 8 set 2026, 20h07
Lula, de terno escuro e gravata vermelha, fala ao microfone à esquerda. À direita, Bolsonaro, de camisa branca, olha para cima com luz forte no cabelo
Lula e Flávio Bolsonaro (Foto por MAURO PIMENTEL / AFP/AFP)
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Estado decisivo para Presidência tem liderança de mesmo candidato no 1º e 2º turno, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o primeiro e o segundo turno em Minas Gerais, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta terça-feira, 8. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 3 e 7 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos, cujo índice de confiança é de 95%.

Primeiro turno

  • Lula (PT): 38%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 32%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 10%
  • Zema (Novo): 8%
  • Renan Santos (Missão): 4%
  • Pablo Marçal (PRTB): 2%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 2%
  • NS / NR: 2%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata), somados, atingiram 1% e estão classificados como “outros”.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Segundo turno

Apesar da liderança numérica de Lula, o petista está empatado tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no estado de Minas Gerais, que é considerado um estado pêndulo do Brasil.

Siga
  • Lula (PT): 46%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 44%
  • Nulo/Branco: 5%
  • Não sabe / Não respondeu: 5%

Rejeições em Minas Gerais

No estado, Lula e Flávio empatam numericamente nas rejeições aos políticos, sendo ambos rejeitados por mais da metade da população.

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 51%
  • Lula (PT): 51%
  • Pablo Marçal (PRTB): 45%
  • Renan Santos (Missão): 41%
  • Zema (Novo): 34%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 33%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 28%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 27%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 24%
  • Samara (UP): 24%
  • Edmilson Costa (PCB): 23%
  • Hertz Dias (PSTU): 23%
  • Clariana Barão (DC): 21%
  • Poderia Votar em Todos: 2%
  • NS / NR: 1%

O governo Lula sob o olhar dos mineiros

Aprovação

  • Desaprova: 53%
  • Aprova: 46%
  • NS / NR: 1%
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Avaliação

  • Ótimo/Bom: 29%
  • Regular: 26%
  • Ruim/Péssimo: 44%
  • NS / NR: 1%
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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01825/2026.

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TAGS:
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