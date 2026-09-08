Estado decisivo para Presidência tem liderança de mesmo candidato no 1º e 2º turno, segundo pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data em Minas Gerais revela que Lula lidera as intenções de voto no primeiro e segundo turnos. No segundo turno, o petista está em empate técnico com Flávio Bolsonaro. O levantamento também detalha as altas taxas de rejeição e a avaliação do governo Lula no estado. Confira todos os números.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o primeiro e o segundo turno em Minas Gerais, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta terça-feira, 8. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 2.000 eleitores do estado entre os dias 3 e 7 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos, cujo índice de confiança é de 95%.

Primeiro turno

Lula (PT): 38%

Flávio Bolsonaro (PL): 32%

Escritor Augusto Cury (Avante): 10%

Zema (Novo): 8%

Renan Santos (Missão): 4%

Pablo Marçal (PRTB): 2%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 2%

NS / NR: 2%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata), somados, atingiram 1% e estão classificados como “outros”.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Segundo turno

Apesar da liderança numérica de Lula, o petista está empatado tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no estado de Minas Gerais, que é considerado um estado pêndulo do Brasil.

Lula (PT): 46%

Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Nulo/Branco: 5%

Não sabe / Não respondeu: 5%

Rejeições em Minas Gerais

No estado, Lula e Flávio empatam numericamente nas rejeições aos políticos, sendo ambos rejeitados por mais da metade da população.

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Flávio Bolsonaro (PL): 51%

Lula (PT): 51%

Pablo Marçal (PRTB): 45%

Renan Santos (Missão): 41%

Zema (Novo): 34%

Ronaldo Caiado (PSD): 33%

Escritor Augusto Cury (Avante): 28%

Rui Costa Pimenta (PCO): 27%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 24%

Samara (UP): 24%

Edmilson Costa (PCB): 23%

Hertz Dias (PSTU): 23%

Clariana Barão (DC): 21%

Poderia Votar em Todos: 2%

NS / NR: 1%

O governo Lula sob o olhar dos mineiros

Aprovação

Desaprova: 53%

Aprova: 46%

NS / NR: 1%

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Avaliação

Ótimo/Bom: 29%

Regular: 26%

Ruim/Péssimo: 44%

NS / NR: 1%

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01825/2026.