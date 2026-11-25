A crise instalada na Prefeitura de São Paulo ganhou contornos de tensão direta entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e seu vice, Mello Araújo (PL). Após o vice encaminhar ao Ministério Público paulista documentos sobre suspeitas de irregularidades de mais de 20 milhões de reais na Secretaria de Esportes, o chefe do Executivo municipal reagiu às acusações. Em conversas reservadas, o emedebista admitiu o impacto negativo do episódio nas articulações internas da administração municipal, desabafando com pessoas próximas sobre o clima tenso estabelecido entre os integrantes do governo.

O que motivou a reação do prefeito Ricardo Nunes?

O desconforto manifestado pelo prefeito ocorreu depois que Mello Araújo enviou ao Ministério Público de São Paulo documentos pedindo a apuração de supostos desvios superiores a 20 milhões de reais na Secretaria de Esportes. As suspeitas envolvem pagamentos por eventos da Virada Esportiva que supostamente não ocorreram ou descumpriram previsões contratuais. Surpreso com a atitude do aliado de chapa, Nunes contestou publicamente a tese de irregularidade. O emedebista garantiu que as atividades contratadas foram devidamente realizadas e defendeu que a própria administração municipal fiscalizou com rigor a aplicação dos recursos públicos envolvidos nos contratos.

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Como o desabafo refletiu o clima na prefeitura?

Nos bastidores do governo paulistano, Nunes avaliou que o colega de chapa precisava checar melhor o teor das acusações encaminhadas antes de torná-las públicas, sob o risco de comprometer a própria credibilidade. O prefeito reconheceu a pessoas próximas que a denúncia abalou a convivência política interna da gestão. Ao sintetizar o impacto das apurações promovidas pelo vice, o emedebista desabafou declarando que “está todo mundo desconfortável”. A declaração expôs a profundidade do atrito entre os dois mandatários e a tensão no comando da capital paulista.

Qual é o histórico de divergências entre os mandatários?

O mal-estar na administração municipal desenhava-se desde o período eleitoral de 2024. Ex-comandante da Rota e ex-presidente da Ceagesp, Mello Araújo foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como condição para apoiar a reeleição de Nunes. O prefeito preferia outros nomes, mas cedeu para viabilizar a aliança contra Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Após a vitória, a desconfiança permaneceu. Desde março de 2025, o vice passou a encaminhar dezenas de relatos de irregularidades à Controladoria-Geral do Município e ao próprio prefeito.

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