Esquerda prepara cobranças a Paes em caso de segundo turno no Rio

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Eduardo Paes, favorito na corrida pela prefeitura do Rio, se prepara para um possível segundo turno contra Douglas Ruas, nome apoiado pelo bolsonarismo. Partidos de esquerda já articulam exigências para apoiar Paes. A incerta candidatura de Anthony Garotinho também promete ser um fator decisivo no pleito. Entenda as complexas movimentações políticas na cidade.

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No período eleitoral, uma máxima costuma ser repetida à exaustão por candidatos e estrategistas: o segundo turno é outra eleição. A ideia embutida no jargão é a de que não necessariamente o nome mais bem-posicionado na primeira rodada do pleito retém a vantagem na votação decisiva. Se, no Rio de Janeiro, a eleição não for liquidada no dia 4 de outubro, o ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD), favorito nas pesquisas, não aposta as fichas em um cenário exatamente tranquilo. Ele terá novas articulações a fazer para tentar ampliar os votos e evitar que os eleitores dos candidatos derrotados migrem para o lado de seu principal adversário, o deputado estadual Douglas Ruas (PL), nome do bolsonarismo.

De olho no xadrez político do segundo turno, partidos de esquerda envolvidos na candidatura de William Siri (PSOL), hoje com 5% das intenções de voto, já preparam um roteiro de exigências para apoiar o ex-prefeito em um eventual segundo turno. A ideia do PSOL e da Rede é que Paes se comprometa com causas como a valorização dos professores.

O ex-prefeito sonha com uma vitória ainda no primeiro turno, mas com o crescimento gradual de Douglas Ruas, escorado no senador Flávio Bolsonaro (PL), as chances de segundo turno vêm aumentando. Uma outra variável vai ajudar a definir a eleição no Rio: a candidatura do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos). Ele teve o registro impugnado pela Justiça Eleitoral fluminense, mas prepara um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Se concorrer e tiver os votos anulados, Paes ficará em uma posição mais confortável.