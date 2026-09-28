Esquerda perde força, e direita pode tirar cacique do PT do Senado por PE, segundo pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data para o Senado em Pernambuco revela perda de força de candidatos de esquerda e avanço da direita, colocando em risco a reeleição de Humberto Costa (PT). Marília Arraes (PDT) lidera, mas em queda, enquanto Mendonça Filho (PL) e Costa empatam na disputa. Os números detalham primeiro e segundo voto.

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Os principais candidatos de esquerda ao Senado por Pernambuco têm perdido força, enquanto a direita cresce e coloca em risco a reeleição de um cacique do PT, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

As respostas dos entrevistados mostram que a ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) segue liderando a corrida, com 25%. No entanto, desde o início de setembro, ela já caiu quatro pontos (confira no gráfico abaixo). Em segundo lugar estão empatados numericamente (ambos com 20%) dois políticos opostos, o petista Humberto Costa (PT), que tenta a reeleição para seu terceiro mandato, e o deputado federal Mendonça Filho (PL), que faz campanha Presidencial no estado contra o PT e em favor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A situação mostra que, enquanto a esquerda perde força, a direita se mantém no páreo e deixa em risco a reeleição de Costa. Há ainda a candidatura do deputado de direita Eduardo da Fonte (PP), com 15%, tendo oscilado para cima desde o último levantamento.

Marília Arraes (PDT): 25%

Mendonça Filho (PL): 20%

Humberto Costa (PT): 20%

Eduardo da Fonte (PP): 15%

Túlio Gadêlha (PSD): 7%

Carlos Sant’Anna (Novo): 7%

Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%

Mariano Macedo (PSTU)

Samuel Timoteo (UP)

Pastor Gilvan Costa (Democrata)

Gorett Bitu (UP)

Mailson da Silva Neto (PCO)

Nulo/Branco: 3%

NS/NR: 2%

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A pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 28, apresenta inicialmente os números listados acima, que são correspondentes à média das opções de primeiro e segundo voto, visto que o eleitor deverá votar em dois candidatos ao Senado em 2026. Confira abaixo como se dividem as preferências entre as duas possibilidades.

Primeiro voto:

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Marília Arraes (PDT): 33%

Mendonça Filho (PL): 22%

Humberto Costa (PT): 21%

Eduardo da Fonte (PP): 13%

Túlio Gadêlha (PSD): 7%

Carlos Sant’Anna (Novo): 2%

Paulo Rubem Santiago (Rede)

Mariano Macedo (PSTU)

Samuel Timoteo (UP)

Pastor Gilvan Costa (Democrata)

Gorett Bitu (UP)

Mailson da Silva Neto (PCO)

Nulo/Branco: 1%

NS/NR: 1%

Segundo voto:

Marília Arraes (PDT): 18%

Mendonça Filho (PL): 18%

Humberto Costa (PT): 19%

Eduardo da Fonte (PP): 17%

Túlio Gadêlha (PSD): 8%

Carlos Sant’Anna (Novo): 11%

Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%

Mariano Macedo (PSTU)

Samuel Timoteo (UP)

Pastor Gilvan Costa (Democrata)

Gorett Bitu (UP)

Mailson da Silva Neto (PCO)

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 3%

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A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PE-06087/2026.

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