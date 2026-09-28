Esquerda perde força, e direita pode tirar cacique do PT do Senado por PE, segundo pesquisa
Marília Arraes segue na liderança, mas espaço de Humberto Costa está em jogo, de acordo com levantamentos do Real Time Big Data
Os principais candidatos de esquerda ao Senado por Pernambuco têm perdido força, enquanto a direita cresce e coloca em risco a reeleição de um cacique do PT, segundo aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
As respostas dos entrevistados mostram que a ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) segue liderando a corrida, com 25%. No entanto, desde o início de setembro, ela já caiu quatro pontos (confira no gráfico abaixo). Em segundo lugar estão empatados numericamente (ambos com 20%) dois políticos opostos, o petista Humberto Costa (PT), que tenta a reeleição para seu terceiro mandato, e o deputado federal Mendonça Filho (PL), que faz campanha Presidencial no estado contra o PT e em favor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
A situação mostra que, enquanto a esquerda perde força, a direita se mantém no páreo e deixa em risco a reeleição de Costa. Há ainda a candidatura do deputado de direita Eduardo da Fonte (PP), com 15%, tendo oscilado para cima desde o último levantamento.
- Marília Arraes (PDT): 25%
- Mendonça Filho (PL): 20%
- Humberto Costa (PT): 20%
- Eduardo da Fonte (PP): 15%
- Túlio Gadêlha (PSD): 7%
- Carlos Sant’Anna (Novo): 7%
- Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%
- Mariano Macedo (PSTU)
- Samuel Timoteo (UP)
- Pastor Gilvan Costa (Democrata)
- Gorett Bitu (UP)
- Mailson da Silva Neto (PCO)
- Nulo/Branco: 3%
- NS/NR: 2%
A pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 28, apresenta inicialmente os números listados acima, que são correspondentes à média das opções de primeiro e segundo voto, visto que o eleitor deverá votar em dois candidatos ao Senado em 2026. Confira abaixo como se dividem as preferências entre as duas possibilidades.
Primeiro voto:
- Marília Arraes (PDT): 33%
- Mendonça Filho (PL): 22%
- Humberto Costa (PT): 21%
- Eduardo da Fonte (PP): 13%
- Túlio Gadêlha (PSD): 7%
- Carlos Sant’Anna (Novo): 2%
- Paulo Rubem Santiago (Rede)
- Mariano Macedo (PSTU)
- Samuel Timoteo (UP)
- Pastor Gilvan Costa (Democrata)
- Gorett Bitu (UP)
- Mailson da Silva Neto (PCO)
- Nulo/Branco: 1%
- NS/NR: 1%
Segundo voto:
- Marília Arraes (PDT): 18%
- Mendonça Filho (PL): 18%
- Humberto Costa (PT): 19%
- Eduardo da Fonte (PP): 17%
- Túlio Gadêlha (PSD): 8%
- Carlos Sant’Anna (Novo): 11%
- Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%
- Mariano Macedo (PSTU)
- Samuel Timoteo (UP)
- Pastor Gilvan Costa (Democrata)
- Gorett Bitu (UP)
- Mailson da Silva Neto (PCO)
- Nulo/Branco: 5%
- NS/NR: 3%
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PE-06087/2026.