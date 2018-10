Por volta das 8h40, o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, saiu do condomínio onde mora, na Praia da Barra, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para votar. Escoltada por agentes da Polícia Federal e batedores do Batalhão de Choque, a comitiva do capitão era formada por cinco carros. Os veículos partiram em comboio rumo à Vila Militar, onde fica a seção de votação do ex-deputado, distante 28 quilômetros da Barra da Tijuca.

Agentes da Polícia Militar colocaram grades de ferro para isolar a entrada do condomínio de Bolsonaro e dos prédios ao lado. O esquema de segurança foi reforçado, e a partir do meio-dia a Avenida Lúcio Costa, sentido Recreio, deverá ser fechada para os carros na altura do condomínio Vivendas da Barra. Pelos cálculos da Polícia são esperadas 20.000 pessoas no local.

Na porta do condomínio de Bolsonaro, o clima é de “já ganhou”. Eleitores com bandeiras do Brasil e camisas verde e amarela se aglomeram desde cedo no local. Mesmo quem passa por ali desavisado tem a opção de se vestir à caráter. Um vendedor ambulante armou uma arara na calçada para vender camisetas temáticas. Os preços vão de 20 a 35 reais, e o modelo mais pedido traz a frase “Meu Partido é o Brasil” junto com a hashtag “#Bolsonaropresidente”.