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A Corte Especial do STJ julgará pedido da advogada Miriam Ribeiro Rodrigues de Mello Gonçalves para retirar sua tornozeleira eletrônica. Ela é esposa do lobista Andreson Gonçalves, investigado por um esquema de venda de decisões judiciais no tribunal. Miriam é apontada como parceira do marido na trama, que envolvia propina em causas milionárias. O casal, que alega inocência, tinha jatinho próprio e milhões bloqueados. Saiba mais sobre o escândalo revelado por VEJA.

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A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) planeja julgar na sessão desta quarta-feira, 18, um pedido da advogada Miriam Ribeiro Rodrigues de Mello Gonçalves para que seja retirada a tornozeleira eletrônica que monitora seus passos desde 2024. Miriam é esposa do lobista Andreson Gonçalves, apontado pela Polícia Federal como arquiteto de um esquema de venda de decisões judiciais nos gabinetes de pelo menos quatro magistrados do próprio STJ.

Enredado em acusações que poderiam condená-lo por crimes como corrupção, organização criminosa, tráfico de influência e exploração de prestígio, ele é investigado por pagar propina a servidores do tribunal em troca de decisões em causas milionárias.

Confrontado com o avanço das investigações, Andreson cogitou a certa altura colaborar com a Justiça, mas por ora descartou a opção. Ex-vendedor de uma rede varejista de comércio popular em meados dos anos de 1990, o lobista e pivô do esquema de venda de decisões no STJ transformou-se em um bem-sucedido empresário do setor de transportes e, ao se aliar ao advogado Roberto Zampieri, assassinado em Cuiabá em dezembro de 2023, tornou-se um homem-chave na negociação de sentenças em tribunais de justiça e na segunda Corte mais importante do país. O caso foi revelado por VEJA.

De acordo com a Polícia Federal, a esposa do lobista, Miriam, atuava como parceira do marido na trama criminosa. Detinha grandes causas no tribunal, como o patrocínio de interesses da gigante de proteína animal J&F, e havia integrado a banca de defesa em mais de 200 processos nos últimos anos.

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No final de 2024, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, Miriam passou a usar tornozeleira eletrônica. No STJ, o caso é relatado pela ministra Nancy Andrighi, cujo gabinete integrava a lista de influência do lobista. Andrighi não é investigada, mas um de seus funcionários, Márcio Toledo, foi demitido do STJ e acabou denunciado no Supremo por comercializar decisões da magistrada.

Bens apreendidos ao longo da investigação mostram que Andreson e Miriam levavam uma vida de luxo. Os dois tinham jatinho próprio, com direito às iniciais gravadas nos bancos de couro, e tiveram bloqueados seis milhões de reais em bens das empresas do casal. Ambos alegam inocência e negam irregularidades.