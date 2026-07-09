Espingarda de Bolsonaro apreendida no RS estava com morador de Cachoeirinha

A Polícia Federal do Rio Grande do Sul apreendeu a última arma do ex-presidente Jair Bolsonaro que ainda precisava ser encontrada. De acordo com a corporação, ela foi entregue espontaneamente por um morador da cidade de Cachoeirinha, que integra a região metropolitana de Porto Alegre. O município fica a cerca de 120 quilômetros de Caxias do Sul, onde a defesa de Bolsonaro disse que a espingarda estava.

A pessoa que estava em posse do armamento procurou a PF, que foi até o local apreendê-lo nesta quarta-feira, 8. “Uma equipe de policiais federais se deslocou até o local onde arrecadou a arma, uma espingarda calibre 12, que foi apreendida e encontra-se custodiada na Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul”, diz a PF do Rio Grande do Sul. A reportagem questionou a defesa do ex-presidente sobre o motivo da arma estar em Cachoeirinha, mas não obteve resposta. O espaço está aberto para manifestação.

Na mesma decisão que permitiu que Bolsonaro continue cumprindo pena em regime domiciliar, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que todas as armas registradas em nome do ex-presidente sejam entregues à PF. A defesa informou que duas já estavam em posse da PF e oito com o Exército — que, por sua vez, disse que dessas oito, duas faltavam. Uma era a pistola Glock que foi apreendida pela Polícia Civil do Distrito Federal com um segurança do ex-presidente e a outra, essa espingarda encontrada na quarta.

Os advogados de Bolsonaro afirmaram que a espingarda estava em uma loja de armamentos na cidade de Caxias do Sul, e que ela havia sido um presente que nunca foi retirado. A defesa forneceu o nome e o telefone do estabelecimento ainda na noite de segunda, 6. Moraes determinou que o armamento fosse apreendido, mas uma pessoa, moradora de Cachoeirinha, procurou a PF para dizer que a arma estava em sua posse. Até o momento, não há informações do caminho que foi feito pela espingarda para chegar até lá.