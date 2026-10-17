Esperança ou medo: qual sentimento domina a disputa entre Flávio e Lula, segundo nova pesquisa Ipespe

A esperança é o principal sentimento dos eleitores em relação à eleição presidencial, segundo a nova pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada neste sábado, 17. Entre os entrevistados, 47% apontam esse sentimento como o mais presente nesta reta final do segundo turno, enquanto 15% citam medo.

Na rodada anterior, realizada entre 6 e 8 de outubro, a esperança aparecia com 45% e o medo, com 14%. As oscilações foram pequenas, mas mantiveram os dois sentimentos nas primeiras posições do levantamento.

Quais sentimentos aparecem depois de esperança e medo?

Depois de esperança e medo, 7% dos entrevistados citam desânimo ou cansaço. Raiva ou indignação aparecem com 6%, alegria e entusiasmo com 5% cada, enquanto orgulho e tristeza são mencionados por 4%. Outros 7% não sabem ou não responderam.

Continua após a publicidade

Na comparação com a rodada anterior, o desânimo ou cansaço permaneceu em 7%, a raiva ou indignação também ficou em 6%, enquanto o orgulho passou de 7% para 4%.

Como os eleitores de Flávio se sentem em relação à eleição?

Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 59% apontam esperança como o principal sentimento em relação à eleição. O medo aparece em 7%, o mesmo percentual registrado por desânimo ou cansaço.

Continua após a publicidade

Raiva ou indignação e entusiasmo aparecem com 6% cada. Alegria é citada por 3%, enquanto orgulho e tristeza têm 2% cada. Outros 6% não sabem ou não responderam.

E entre os eleitores de Lula?

Entre os eleitores de Lula, a esperança também lidera, mas com percentual menor: 37%. O medo aparece em seguida, com 23%, proporção bem superior à registrada entre os eleitores de Flávio.

Continua após a publicidade

Alegria é mencionada por 8%, orgulho e raiva ou indignação por 6% cada, enquanto desânimo ou cansaço e entusiasmo aparecem com 5%. Tristeza tem 4%, e 7% não sabem ou não responderam.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

O que sentem os eleitores que votam branco ou nulo?

Entre os entrevistados que declaram voto branco ou nulo, o sentimento mais citado é esperança, com 27%, seguido de desânimo ou cansaço, com 25%, e medo, com 20%.

Nesse grupo, 11% não sabem ou não responderam, enquanto tristeza aparece com 7% e alegria com 5%.

Como esses sentimentos se relacionam com a disputa presidencial?

Na mesma pesquisa, Flávio Bolsonaro aparece com 48% das intenções de voto no cenário estimulado e Lula, com 46%. Branco ou nulo somam 3%, e outros 3% não sabem ou não responderam. Nos votos válidos, o Ipespe calcula 51,2% para Flávio e 48,8% para Lula.

Continua após a publicidade

Os dados de sentimento não medem intenção de voto diretamente, mas mostram como diferentes grupos de eleitores percebem emocionalmente a disputa nesta reta final.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A segunda rodada do tracking Ipespe/Abrapel ouviu 1.500 eleitores entre os dias 13 e 15 de outubro, por entrevistas telefônicas. A margem de erro máxima estimada é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, para resultados próximos de 50%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00223/2026.