Espera por Lula tem tradutora de libras e máscaras com rosto do petista

Aos gritos de “Olê, olê, olá, Lula, Lula!” militantes petistas aguardam a chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao sindicato dos metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Dois carros de som tocam jingles de eleições do PT e músicas de protesto — uma intérprete de libras deixa o conteúdo das letras acessível a todos.

O clima é de campanha eleitoral. Máscaras com o rosto de Lula são distribuídas para os militantes, que se aglomeram na porta do sindicato. Nas ruas, quiosques vendem comidas, faixas, camisetas e broches com o nome de Lula.

Neste momento, Lula almoça com sua família dentro do sindicato. A expectativa, segundo a organização, é que Lula deixe o prédio em 20 minutos. Foram montados dois corredores humanos para que o petista chegue ao trio elétrico. A conta oficial do ex-presidente no Twitter informou que Lula irá falar às 15 horas. Segundo a organização, apenas o ex-presidente irá falar.

João Paulo Rodrigues, do MST, orientou os militantes que estão dentro do prédio para que deixem o ex-presidente passar. “Para ir de uma sala a outra, ele demorou meia hora, só com selfies. Deixem o Lula passar, por favor”, disse João Paulo.

Lula chegou à sede do sindicato um pouco antes das 13 horas. Entrou pelo estacionamento do local e, na companhia de apoiadores, percorreu uma espécie de tapete vermelho que o conduziu até o interior do prédio.

O ex-presidente viajou de Curitiba a São Paulo em avião fretado. A aeronave de prefixo PP-HUC pertence à Icon Táxi Aéreo e à Brisair Serviços Técnicos Aeronáuticos, de propriedade do apresentador Luciano Huck e de sua esposa, a também apresentadora de TV Angélica.

Com o forte calor, alguns militantes chegaram a passar mal e a aglomeração dificulta a passagem de paramédicos. A militância grita “emergência” para que os pacientes possam se deslocar até equipes do corpo de bombeiros.