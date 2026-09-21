Escritório de Milton Leite é furtado; criminosos levam HD mas deixam R$ 19 mil

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Um suposto escritório do ex-vereador Milton Leite, preso por ligação com o PCC, foi arrombado e furtado em São Paulo. Os criminosos ignoraram quase R$ 20 mil em dinheiro, mas levaram eletrônicos e um HD de servidor. Documentos e cartões de crédito de Leite foram encontrados no local. Entenda os detalhes do misterioso furto.

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Um suposto escritório do ex-vereador e ex-presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, Milton Leite (União Brasil), foi arrombado e furtado na noite deste domingo, 20. Os criminosos deixaram R$ 19. 261,00 em espécie sobre os móveis e furtaram apenas equipamentos eletrônicos. Também foram encontradas cópias dos documentos de Leite e quatro cartões de crédito em nome dele. O ex-vereador foi preso na última sexta, 18, após se entregar à Polícia. Ele foi alvo de uma operação que investiga os laços entre o PCC e as empresas de transporte coletivo da capital paulista.

A residência invadida fica na Rua General Bráulio Guimarães, no Jardim Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Uma das vizinhas viu que a garagem foi arrombada de dentro para fora e que alguns homens deixaram o imóvel às pressas dentro de um sedan branco. Suspeitando da movimentação, ela acionou a Polícia, que, quando chegou ao local, constatou que a casa estava revirada. Além do dinheiro vivo e dos documentos de Leite, um HD foi retirado de um servidor que estava na edícula. Outro bem de valor — uma televisão — havia sido retirada da parede e colocada no sofá, mas não foi levada embora.

Imagens de câmera de segurança dos vizinhos mostram o sedan branco deixando o local:

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De acordo com o boletim de ocorrência, depois da ida da Polícia ao local, um advogado foi à delegacia de Santo Amaro e disse que a residência é sede da empresa Lesimo Sondagens, Projetos e Construções Ltda, que tem como seu principal sócio Milton Leite. O caso foi registrado como furto à residência e localização ou apreensão de objetos. A Polícia ainda não tem a identidade dos invasores.

Alvo de operação

Na última quinta-feira, 17, Milton Leite foi um dos alvos de uma operação da Polícia Civil de São Paulo e do Ministério Público mirando a inserção do PCC nas empresas de transporte coletivo da capital paulista. Elas seriam usadas para lavar dinheiro da facção. A suspeita é de que Leite seria o proprietário oculto da Transwolff, principal companhia investigada. Foi expedido um mandado de prisão contra ele, mas o ex-vereador não foi encontrado em casa. Ele se entregou à Polícia no final da tarde de sexta, 18, e está preso em Mogi das Cruzes.