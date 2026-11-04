🔥 Black Friday começou! Garanta 4 Revistas + Digital Premium pelo menor preço do ano e FRETE GRÁTIS!
Política

Escolha do próximo ministro da Fazenda acirra uma ‘guerra’ dentro do PT após vitória de Lula

Para editor, embate intensifica disputa sobre contas públicas e pode sinalizar preferências de Lula para 2030

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 12h49 | Atualizado em 4 nov 2026, 12h50
Continua após publicidade
Escolha do próximo ministro da Fazenda acirra uma ‘guerra’ dentro do PT após vitória de Lula Priorize VEJA no Google

A disputa sobre juros e equilíbrio das contas públicas voltou a acirrar as divergências dentro do PT em meio à definição da equipe econômica do quarto mandato de Lula. Na avaliação do editor José Benedito da Silva, a escolha do próximo ministro da Fazenda concentra tanto o embate sobre os rumos da economia quanto a discussão sobre a sucessão presidencial de 2030 (este texto é um resumo do vídeo acima).

“É hoje uma das disputas, uma das guerras internas mais acirradas que se trava”, afirmou no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta quarta-feira, 4. Para o jornalista, o conflito retoma pressões que marcaram o início do terceiro mandato e tende a continuar enquanto não estiver definido quem conduzirá a política econômica.

Os desafios do governo Lula 4

Por que a discussão sobre juros se repete?

José Benedito lembrou que Roberto Campos Neto foi alvo de críticas de setores da esquerda quando presidia o Banco Central. Segundo o editor, parte desses ataques atribuía a manutenção dos juros elevados à sua ligação com Jair Bolsonaro e a interesses do mercado.

Siga
Continua após a publicidade

A chegada de Gabriel Galípolo, porém, não encerrou o conflito. Na análise do jornalista, houve um período inicial de aproximação, seguido de novas críticas diante da frustração com o ritmo de queda dos juros. “Não é possível baixar juros na marra”, afirmou. Ele também recordou que Fernando Haddad enfrentou resistência dentro do PT ao conduzir a Fazenda, especialmente nas discussões sobre ajuste fiscal e contenção de gastos.

Como a escolha da Fazenda entra na disputa por 2030?

O editor citou Rafael Fonteles e Geraldo Alckmin entre os nomes mencionados para assumir a pasta, mas ressaltou que a escolha ainda não estava definida. Também apontou Camilo Santana ao discutir possíveis alternativas e os efeitos políticos da decisão.

Continua após a publicidade

Para José Benedito, o comando da Fazenda oferece projeção suficiente para influenciar a disputa pela sucessão de Lula. A escolha, em sua avaliação, poderá sinalizar preferências para 2030 e, por isso, será objeto de negociação e competição dentro do governo e do PT.

Qual é o papel da tese de André Lara Resende nesse embate?

José Benedito também comentou a posição atribuída ao economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, de que os juros seriam o principal responsável pelo peso da dívida pública, em vez dos gastos do governo. Segundo o editor, essa leitura ganhou simpatia entre integrantes do PT críticos da política monetária. O jornalista, por sua vez, questionou sua comprovação prática e avaliou que a adesão à tese pode representar um risco.

Continua após a publicidade

Na análise de José Benedito, o debate tende a alimentar a pressão por uma mudança na condução econômica até que Lula defina os responsáveis pela área. Enquanto isso, afirmou, setores do partido devem continuar criticando os juros e defendendo uma reorientação da política econômica.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Luiz Inácio Lula da Silva
Ponto de Vista
PT - Partido dos Trabalhadores
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).