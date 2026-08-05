Escolha de vice de Flávio arrasta Lulinha e Marcola de vez para o ringue eleitoral

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Flávio Bolsonaro escolhe Alfredo Gaspar como vice, sinalizando que Lulinha será o foco principal da campanha eleitoral. Gaspar, relator da CPMI do INSS, solicitou o indiciamento e a prisão do filho de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro, o que será amplamente explorado. A chapa também destacará a segurança pública.

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A surpreendente escolha do deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) por Flávio Bolsonaro (PL) para ser o seu candidato a vice na chapa à Presidência da República traz um recado bastante forte ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): seu filho, o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, será tema central da campanha eleitoral do principal candidato da oposição.

Como relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar atuou o tempo todo para direcionar a investigação para a participação do governo Lula no escândalo das fraudes na Previdência. No final, em seu relatório, pediu o indiciamento de Lulinha por corrupção, tráfico de influência, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Mais que isso: pediu a prisão de Lulinha por suposto risco de ele deixar o país, o que foi lembrado nesta quarta-feira por Flávio. “Ele é alguém que enfrentou e defendeu os nossos aposentados na CPMI do INSS. Alguém que pediu a prisão do Lulinha porque tinha culpa no cartório. E alguém que representa o Nordeste de fato”, disse o senador do PL. O relatório e o pedido de prisão do filho de Lula foram rejeitados por 19 votos a 12 graças à intensa pressão da bancada governista.

Lulinha voltou ao centro do debate eleitoral após ter virado alvo de três inquéritos por supostamente ter atuado para ajudar empresas a fecharem contratos com o governo Lula, entre elas uma ligada ao empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, principal investigado no escândalo do INSS.

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Assessor de Lula

Outro nome que será arrastado a reboque para o ringue eleitoral será o de Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, ex-chefe de gabinete de Lula até há poucas semanas. Ele recebeu 249. 000 reais da lobista Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha e lobista do Careca do INSS. O assessor admitiu que recebeu o dinheiro, diz que foi um empréstimo para resolver uma questão familiar e afirmou que a dívida foi quitada — apesar disso, ele perdeu a confiança de Lula e deixou nesta quarta-feira a função que tinha no estafe da campanha à reeleição do petista.

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A entrada de Alfredo Gaspar também vai jogar na campanha outro tema delicado para Lula: a segurança pública. Ex-promotor de Justiça e ex-secretário da Segurança Pública de Alagoas, ele vai reforçar o discurso de Flávio sobre o assunto, que é apontado nas pesquisas como a principal preocupação dos brasileiros.

Com iniciativas paradas no Congresso, como a PEC da Segurança Pública — que dificilmente irá andar e produzir resultados até a eleição –, o governo Lula vê o tema como outro flanco delicado na campanha, muito exposto à possibilidade de exploração eleitoral de Flávio.