‘Escolha de ministros é prerrogativa do presidente da República, diz Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), acenou ao Palácio do Planalto e afirmou que “a escolha de ministros para a formação de um ministério é prerrogativa exclusiva do presidente da República”. O parlamentar também disse, no entanto, que tem trabalhado junto a líderes partidários para “fazer a composição adequada para o governo obter a necessária sustentação política no Congresso”. As declarações foram publicadas nas redes sociais de Lira em meio à expectativa de partidos do Centrão, como o PP e o Republicanos, em ganhar cadeiras na Esplanada.

Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já havia confirmado, em transmissão ao vivo nas redes sociais, que mantém conversas com os dois partidos sobre uma composição com a base governista. Na ocasião, o petista disse que “é normal, se esses partidos quiserem apoiar a gente, você arrumar um lugar para colocar, para dar tranquilidade ao governo nas votações e para aprimorar o funcionamento do Brasil”. No Congresso, líderes do governo vinham trabalhando para dar maior tranquilidade às votações de interesse do Planalto.

“A escolha de ministros para a formação de um ministério é prerrogativa exclusiva do presidente da República. Cabe a ele estabelecer um diálogo republicano com as direções e os líderes partidários. Continuo trabalhando junto a eles para fazer a composição adequada para o governo obter a necessária sustentação política no Congresso Nacional, conforme diálogo mantido com o presidente da República, após a votação da reforma tributária. À presidência da Câmara dos Deputados cabe, prioritariamente, manter a relação institucional com a Presidência da República para buscar a aprovação de matérias de interesse do país”, escreveu Lira, na publicação.

Depois da troca no Ministério do Turismo, em que o deputado Celso Sabino (União-PA) assumiu o lugar da parlamentar Daniela Carneiro (União-RJ), o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), já havia afirmado que a entrada de PP e Republicanos no governo estava “consolidada”. A principal dúvida, neste momento, é que pastas eles assumiriam. No caso do PP, o desejo é assumir o Desenvolvimento Social, hoje comandado por Wellington Dias. A pasta é vista como uma das mais importantes vitrines para o governo Lula, já que é responsável pelo Bolsa Família.

