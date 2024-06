Escola cívico-militares impulsionam candidatura de Ratinho Jr

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou uma lei que regulamenta as escolas cívico-militares no Estado, projeto aprovado pela Assembleia Legislativa, em uma sessão que foi marcada por embates entre policiais militares e manifestantes contrários à proposta.

Cotado como pré-candidato à Presidência da República, Tarcísio está de olho na experiência lançada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e testada com sucesso no Paraná. O modelo segue o mesmo currículo definido pela secretaria de Educação do estado para outras escolas, mas as unidades são geridas por oficiais aposentados das Forças Armadas e da Polícia Militar.

O Paraná tem hoje 312 escolas cívico-militares. Um levantamento realizado pela Secretaria de Educação do estado revela que o modelo resultou em números positivos em relação à evasão, frequência nas aulas, rendimento dos alunos e, principalmente, questões disciplinares.

Segundo as estatísticas, a frequência é 3% acima da média das demais escolas do estado, o que ajudou a melhorar o rendimento. A média do crescimento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) também foi 3% maior que a média estadual. O levantamento mostra que o percentual de acertos nas provas saltou de 44,31% em 2022 para 51,24% em 2023. Hoje, mais de sete mil estudantes estão na lista de espera por uma vaga.

Continua após a publicidade

Ao sancionar a lei estadual na última segunda-feira, Tarcísio de Freitas o governador esclareceu que nenhum estudante será obrigado a se matricular nas unidades de ensino que adotarem o programa. “A gente coloca uma opção adicional no cardápio, as escolas cívico-militares, para criar um ambiente onde tenhamos mais segurança, onde possa desenvolver o civismo, fazer com que a disciplina seja o vetor da melhoria da qualidade de ensino”, disse o governador . “A adesão é voluntária, ninguém vai ser obrigado a estudar em uma escola cívico-militar, só vai quem quiser.”

As escolas cívico-militares também têm rendido dividendos políticos. Levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que o governador Ratinho Jr, cotado para disputar a Presidência da República em 2026, aparece com 17,6% dos votos, num cenário de enfrentamento com Lula, que marcou 36,3%, à frente de candidatos como Ciro Gomes, que teve 13,8% e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), com 4,9%.