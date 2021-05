Ernesto Araújo presta depoimento à CPI da Pandemia nesta terça-feira

O ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo prestará depoimento à CPI da Pandemia nesta terça-feira, 18. A audiência está prevista para começar às 9h. O ex-chanceler deverá ser questionado, entre outros pontos, sobre a condução da diplomacia brasileira durante a crise sanitária provocada pela Covid-19, as críticas à China, a mobilização do Itamaraty para a compra de medicamentos ineficazes contra a doença e a aquisição de vacinas.

Os requerimentos de convocação foram apresentados pelos senadores Marcos do Val (Podemos-ES) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE). Do Val argumenta que um dos objetivos da comissão parlamentar de inquérito é apurar ações e possíveis omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia, especialmente no agravamento dos casos no Amazonas, com a falta de oxigênio para os pacientes internados.

O parlamentar diz ainda que, no período como ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo “executou na política externa o negacionismo de Jair Bolsonaro na pandemia, o que teria feito o Brasil perder um tempo precioso nas negociações por vacinas e insumos para o combate à doença”. Já Vieira pretende obter informações sobre os exatos termos de atuação do ministério para trazer vacinas e insumos para o Brasil.

O bolsonarista Araújo será ouvido na condição de testemunha, ou seja, com o compromisso de dizer a verdade sob o risco de incorrer no crime de falso testemunho. Nas duas primeiras semanas de depoimentos na CPI foram ouvidos: os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, o atual titular da pasta, Marcelo Queiroga, o presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, o ex-chefe da Secom Fabio Wajngarten e Carlos Murillo, representante da farmacêutica Pfizer.

(Com Agência Senado)