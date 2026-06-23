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Política

Erika Hilton vai ao MPF para barrar propaganda de bets por comentaristas na Copa

Deputada afirma que profissionais usam a credibilidade conquistada nas transmissões para incentivar apostas e influenciar espectadores.

Por Laila Nery 23 jun 2026, 10h58
Erika Hilton
Erika Hilton: tentativa de limitar propaganda de bets nos jogos da Copa (Lula Marques/ Agência Brasil/Divulgação)
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Erika Hilton vai ao MPF para barrar propaganda de bets por comentaristas na Copa Priorize VEJA no Google

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) acionou o Ministério Público Federal (MPF) para pedir que a Justiça proíba a divulgação de apostas esportivas por comentaristas durante transmissões de partidas.

Na representação, a parlamentar argumenta que profissionais da área esportiva têm utilizado a credibilidade associada à função para estimular apostas entre os telespectadores, inclusive por meio da recomendação de palpites e odds — cotações usadas pelas casas de apostas para indicar quanto uma pessoa pode ganhar caso uma aposta seja vencedora — durante os jogos. “É inaceitável um comentarista usar a sua posição de especialista para induzir os telespectadores a apostarem”, afirmou.

Sem citar nomes de comentaristas ou emissoras, a parlamentar questionou a forma como esse tipo de publicidade vem sendo veiculado e defende que a promoção de plataformas de apostas esteja sujeita a regras mais rígidas de transparência e sinalização.

Crítica da expansão do mercado de bets no país, a deputada afirmou que as apostas esportivas estão associadas a problemas como endividamento e vício. “Bet não é esporte. É jogo de azar”, declarou.

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O pedido será analisado pelo Ministério Público Federal.

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