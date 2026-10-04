Erika Hilton recebe ameaça de morte por e-mail e reforça segurança: ‘Banho de sangue’

A deputada federal Erika Hilton (PSOL), candidata à reeleição por São Paulo, registrou um boletim de ocorrência neste domingo, 4, após receber uma ameaça de morte por e-mail. No texto, o autor, identificado como Pedro Henrique Gaiardo, chamou a parlamentar de “traveco” e alegou ter acesso aos seus dados pessoais, acrescentando: “Eu sei tudo sobre você, eu vou te matar em breve”.

Em uma série de ataques transfóbicos, ele também prometeu “vingar todos os brasileiros” com um “banho de sangue que todos os brasileiros patriotas esperam”. A mensagem foi enviada por volta das 10h26 através do Onion Mail, um serviço de e-mail que esconde o endereço IP e a localização do usuário. Após receber a ameaça, Erika adiou a ida à seção eleitoral e reforçou sua segurança pessoal.

O incidente ocorre no primeiro turno das eleições, no qual os brasileiros terão de escolher candidatos a deputado federal, deputado estadual, senador (primeira e segunda vaga), governador e presidente. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com mais de 34 milhões de votos, cerca de 21,48% do total. O estado é seguido por Minas Gerais (cerca de 16 milhões) e Rio de Janeiro (mais de 12 milhões).

A disputa é acirrada pelas duas vagas para o Senado em São Paulo, com empate quádruplo na liderança. Segundo a Quaest, Guilherme Derrite (PP), André do Prado (PL), Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) estão no mesmo patamar dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com os candidatos do campo da direita à frente numericamente.

Continua após a publicidade

No âmbito nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) chegam ao dia da votação no primeiro turno da corrida ao Palácio do Planalto travando o duelo mais apertado pela Presidência da República desde a redemocratização do país. Pesquisas divulgadas no sábado pelos institutos Datafolha e Quaest mostram empate técnico entre ambos e deixam em aberto a hipótese de um deles liquidar a eleição sem a necessidade de um segundo turno.