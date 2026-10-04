Erika Hilton recebe ameaça de morte por e-mail e reforça segurança: ‘Banho de sangue’

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 49,06% 811.907 VOTOS
PT - 13 Lula 42,29% 699.865 VOTOS
Presidente
1,42%
PSTU - 16 Cyro Garcia 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Garotinho 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
0,00%
PT - 13 Fernando Haddad 0,00% 0 VOTOS
PSTU - 16 Vera Lúcia 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SP
0,00%
PT - 13 Patrus Ananias 0,00% 0 VOTOS
PDT - 12 Alexandre Kalil 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MG
0,00%
PRD - 25 Delcidio Amaral 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Lucien Rezende 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MS
0,00%
PP - 11 Mailza Assis 53,09% 10.306 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 30,84% 5.986 VOTOS
GOVERNADOR - AC
5,11%
MDB - 15 Renan Filho 60,68% 125 VOTOS
PSDB - 45 Jhc 38,83% 80 VOTOS
GOVERNADOR - AL
0,01%
PSD - 55 Dr. Furlan 55,91% 2.384 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 44,07% 1.879 VOTOS
GOVERNADOR - AP
1,46%
PSD - 55 Omar Aziz 38,19% 24.468 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 27,88% 17.863 VOTOS
GOVERNADOR - AM
3,51%
PCO - 29 Maria Bona 0,00% 0 VOTOS
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - BA
0,00%
PSDB - 45 Ciro Gomes 0,00% 0 VOTOS
NOVO - 30 Vera Lúcia 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - CE
0,00%
PCO - 29 Expedito Mendonça 0,00% 0 VOTOS
NOVO - 30 Kiko Caputo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - DF
0,00%
MDB - 15 Ricardo Ferraço 44,16% 3.337 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 43,93% 3.319 VOTOS
GOVERNADOR - ES
0,41%
PT - 13 Luis Cesar Bueno 0,00% 0 VOTOS
PSDB - 45 Marconi Perillo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - GO
0,00%
PCO - 29 Dimas Cassimiro 0,00% 0 VOTOS
PRTB - 28 Roberto Rocha 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MA
0,00%
PL - 22 Wellington Fagundes 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MT
0,00%
PODE - 20 Dr. Daniel 50,83% 76.974 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 44,84% 67.902 VOTOS
GOVERNADOR - PA
3,53%
PP - 11 Lucas Ribeiro 69,00% 59.373 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 21,22% 18.255 VOTOS
GOVERNADOR - PB
4,14%
MOBILIZA - 33 Doutor Alexandre Salomão 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Sergio Moro 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PR
0,00%
PSTU - 16 Guilherme Fonseca 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Ivan Moraes 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PE
0,00%
PCO - 29 Lourdes Melo 0,00% 0 VOTOS
DC - 27 Professor Jurity 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PI
0,00%
PSTU - 16 Dário Barbosa 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 álvaro Dias 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RN
0,00%
PL - 22 Zucco 66,21% 20.810 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 24,56% 7.718 VOTOS
GOVERNADOR - RS
0,52%
PL - 22 Marcos Rogério 48,11% 24.971 VOTOS
UNIÃO - 44 Hildon Chaves 30,89% 16.032 VOTOS
GOVERNADOR - RO
5,28%
PL - 22 Arthur Henrique 53,22% 2.159 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 45,77% 1.857 VOTOS
GOVERNADOR - RR
1,71%
PL - 22 Jorginho Mello 0,00% 0 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SC
0,00%
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Dr. Helton 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SE
0,00%
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 46,21% 25.065 VOTOS
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 42,70% 23.159 VOTOS
GOVERNADOR - TO
6,57%
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Política

Erika Hilton recebe ameaça de morte por e-mail e reforça segurança: ‘Banho de sangue’

Autor, identificado como Pedro Henrique Gaiardo, chamou parlamentar de 'traveco' e prometeu 'vingar todos os brasileiros'

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 15h42
Erika Hilton
Brasília-DF – 15/04/2026 – Reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara para leitura do relatório do deputado Paulo Azi da proposta de emenda à Constituição (PEC 221/2019) que reduz a jornada de trabalho a 36 horas. A oposição pediu vistas. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil. (Lula Marques/ Agência Brasil/Divulgação)
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Erika Hilton recebe ameaça de morte por e-mail e reforça segurança: ‘Banho de sangue’ Priorize VEJA no Google

A deputada federal Erika Hilton (PSOL), candidata à reeleição por São Paulo, registrou um boletim de ocorrência neste domingo, 4, após receber uma ameaça de morte por e-mail. No texto, o autor, identificado como Pedro Henrique Gaiardo, chamou a parlamentar de “traveco” e alegou ter acesso aos seus dados pessoais, acrescentando: “Eu sei tudo sobre você, eu vou te matar em breve”.

Em uma série de ataques transfóbicos, ele também prometeu “vingar todos os brasileiros” com um “banho de sangue que todos os brasileiros patriotas esperam”. A mensagem foi enviada por volta das 10h26 através do Onion Mail, um serviço de e-mail que esconde o endereço IP e a localização do usuário. Após receber a ameaça, Erika adiou a ida à seção eleitoral e reforçou sua segurança pessoal.

O incidente ocorre no primeiro turno das eleições, no qual os brasileiros terão de escolher candidatos a deputado federal, deputado estadual, senador (primeira e segunda vaga), governador e presidente. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com mais de 34 milhões de votos, cerca de 21,48% do total. O estado é seguido por Minas Gerais (cerca de 16 milhões) e Rio de Janeiro (mais de 12 milhões).

A disputa é acirrada pelas duas vagas para o Senado em São Paulo, com empate quádruplo na liderança. Segundo a Quaest, Guilherme Derrite (PP), André do Prado (PL), Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) estão no mesmo patamar dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com os candidatos do campo da direita à frente numericamente.

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No âmbito nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) chegam ao dia da votação no primeiro turno da corrida ao Palácio do Planalto travando o duelo mais apertado pela Presidência da República desde a redemocratização do país. Pesquisas divulgadas no sábado pelos institutos Datafolha e Quaest mostram empate técnico entre ambos e deixam em aberto a hipótese de um deles liquidar a eleição sem a necessidade de um segundo turno.

 

 

 

 

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TAGS:
ameaça
deputado estadual
Eleições
Erika Hilton
transfobia
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