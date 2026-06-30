Erika Hilton pede que emissoras de TV sejam cobradas por publicidade excessiva de bets

A deputada federal Erika Hilton protocolou um requerimento para exigir que o mesmo rigor na fiscalização e na investigação aplicados à internet sejam estendidos a todas as grandes emissoras de televisão do país.

A iniciativa é uma reação à decisão do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária de emitir uma liminar contra propagandas abusivas de plataformas de apostas na CazéTV.

Antes dessa ofensiva, a psolista já havia ingressado com uma ação no Ministério Público Federal para barrar a publicidade de bets realizada diretamente por comentaristas esportivos.

A deputada defende que as regras de publicidade e o Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicados sem seletividade.

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Diante da presença massiva e diária de anúncios de apostas na grade da TV aberta e por assinatura, a ação questiona a conformidade legal de grandes conglomerados como Rede Globo, SBT e canais fechados, exigindo uma análise minuciosa e universal sob a premissa de que a lei é para todos.