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Política

Erika Hilton pede que emissoras de TV sejam cobradas por publicidade excessiva de bets

Psolista pede que o mesmo rigor na fiscalização e na investigação aplicados à internet sejam estendidos a todas as grandes emissoras de televisão do país

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 13h05 | Atualizado em 30 jun 2026, 15h00
Erika Hilton
Brasília-DF – 15/04/2026 – Reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara para leitura do relatório do deputado Paulo Azi da proposta de emenda à Constituição (PEC 221/2019) que reduz a jornada de trabalho a 36 horas. A oposição pediu vistas. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil. (Lula Marques/ Agência Brasil/Divulgação)
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A deputada federal Erika Hilton protocolou um requerimento para exigir que o mesmo rigor na fiscalização e na investigação aplicados à internet sejam estendidos a todas as grandes emissoras de televisão do país.

A iniciativa é uma reação à decisão do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária de emitir uma liminar contra propagandas abusivas de plataformas de apostas na CazéTV.

Antes dessa ofensiva, a psolista já havia ingressado com uma ação no Ministério Público Federal para barrar a publicidade de bets realizada diretamente por comentaristas esportivos.

A deputada defende que as regras de publicidade e o Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicados sem seletividade.

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Diante da presença massiva e diária de anúncios de apostas na grade da TV aberta e por assinatura, a ação questiona a conformidade legal de grandes conglomerados como Rede Globo, SBT e canais fechados, exigindo uma análise minuciosa e universal sob a premissa de que a lei é para todos.

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