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Política

Erika Hilton ataca a direção do PSOL por divisão de dinheiro para a eleição

Deputada afirma que o partido abandonou critérios de inclusão na distribuição de recursos eleitorais e favorece candidaturas ligadas à atual direção da legenda

Por Laila Nery 23 jun 2026, 15h23 | Atualizado em 23 jun 2026, 17h43
A deputada federal Erika Hilton
A deputada Erika Hilton: críticas ao PSOL (Kayo Magalhãe/Câmara dos Deputados)
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Erika Hilton ataca a direção do PSOL por divisão de dinheiro para a eleição Priorize VEJA no Google

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) fez duras críticas à direção nacional do seu partido nesta terça-feira, 23, ao acusar a legenda de descumprir acordos sobre a distribuição de recursos financeiros para as eleições de 2026.

Em publicação nas redes sociais, a parlamentar afirmou que decidiu permanecer na legenda para ajudar o partido a superar a cláusula de barreira e ampliar a bancada de esquerda no Congresso, mas alegou que os compromissos firmados com sua corrente política não estão sendo respeitados.

“Está rasgando nossos combinados e praticamente nos inviabilizando”, escreveu a parlamentar, que respondeu aos apoiadores nos comentários da publicação que a postura do PSOL é “escandalosa”.

Erika também questionou os critérios adotados pela direção partidária para a distribuição de recursos eleitorais. Sem citar valores, a deputada afirmou que o presidente da federação PSOL-Rede, Juliano Medeiros, teria prioridade equivalente à sua na divisão dos recursos, enquanto a ex-deputada gaúcha Manuela D’Ávila, recém-filiada ao partido e pré-candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul, tinha previsão de receber mais que o dobro do que ela.

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A parlamentar associou a decisão ao que chamou de “privilégio branco e cis” dentro da estrutura partidária e criticou o fim de mecanismos internos que, segundo ela, garantiam critérios de distribuição levando em conta gênero, raça e pessoas com deficiência.

Outros pré-candidatos afetados

No texto, Erika também mencionou outras lideranças da legenda, como os deputados estaduais Renata Souza (RJ) e Carlos Giannazi (SP), além do vereador Rick Azevedo (RJ), afirmando que eles enfrentariam dificuldades semelhantes.

A deputada argumenta que a distribuição dos recursos pode comprometer candidaturas com potencial eleitoral já consolidado e prejudicar os esforços do partido para ampliar sua representação no Congresso Nacional. A deputada é uma das principais apostas do partido para ser puxadora de votos em São Paulo.

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As críticas de Erika foram logo depois endossadas de fato pora Rick Azevedo, criador do projeto de lei que propõe a redução da jornada de trabalho para a escala 5 por 2. Agora, ele é pré-candidato a deputado federal. Em publicação nas redes sociais, o vereador afirmou que o partido corre o risco de repetir erros cometidos na eleição municipal de 2024, quando, segundo seu relato, recebeu menos recursos do que outras candidaturas consideradas prioritárias pela direção. “Me tornei o vereador mais votado do PSOL no Rio de Janeiro, com o custo por voto mais baixo das eleições, de apenas R$ 2,04 por eleitor”, escreveu ele no X.

Azevedo também questionou os critérios adotados para a distribuição dos recursos eleitorais e afirmou que lideranças com histórico de mobilização popular estariam sendo vilipendiadas em favor de candidaturas ligadas à cúpula partidária.

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Após ser questionada por VEJA, a assessoria do pré-candidato a deputado Juliano Medeiros informou que “ele não participa de nenhuma instância executiva ou diretiva do PSOL e não acompanhou os debates relativos à distribuição de recursos eleitorais.” Medeiros foi presidente nacional do PSOL de 2017 a 2023.

Deputada terá maior investimento da sigla, diz PSOL

Procurada pela reportagem, a direção nacional do PSOL rejeitou as críticas de Erika Hilton e afirmou que a proposta de distribuição dos recursos eleitorais ainda será submetida às instâncias partidárias. Em nota assinada pela sua diretoria nacional, o partido declarou que a política de incentivo a candidaturas de mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBT+ e pessoas com deficiência permanece em vigor e afirmou que não há discussão interna para alterar esses critérios.

A legenda também afirma que a proposta para a distribuição do fundo eleitoral estabelece o maior teto possível para parlamentares que disputarão a reeleição, como é o caso de Erika, considerados os principais puxadores de voto da sigla. A nota diz ainda que entre todas as candidaturas proporcionais do partido, a campanha de Erika Hilton é a que receberá o maior investimento de recursos nacionais.

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Segundo a direção, a distribuição leva em conta a necessidade de financiar candidaturas em diferentes estados e os objetivos da legenda de ampliar suas bancadas na Câmara, no Senado e nas assembleias legislativas. “O PSOL tem como missão fazer a política brasileira se parecer mais com o povo. Por isso, nossa bancada é a mais diversa do Congresso Nacional”, afirmou a direção nacional.

 

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