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Política

Equipe de Lula vê economia como tema-chave e quer aliados munidos para defender reeleição

Para o 2º turno, aliados avaliam que o jogo está aberto e que a corrida deve ser acirrada, mas ponderam que, se campanha fizer tudo certo, presidente é favorito

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 08h30 | Atualizado em 25 ago 2026, 08h38
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ministro da Fazenda, Dário Durigan
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ministro da Fazenda, Dário Durigan (04/05/2026) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Divulgação)
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Equipe de Lula vê economia como tema-chave e quer aliados munidos para defender reeleição Priorizar nos meus resultados Google

Dias após o início da campanha presidencial, a equipe de Luiz Inácio Lula da Silva aposta que a economia será um dos temas-chave do processo eleitoral e pode ser decisivo para o resultado final.

Por isso, o time do presidente quer que que todos os aliados estejam munidos de informações para falarem sobre as entregas feitas pelo governo Lula 3, o que facilitará a argumentação para defender a reeleição do petista.

Há preocupação com efeitos do caso Lulinha e Marcola, mas a leitura é que o episódio só praticamente anula a possibilidade de um desfecho em primeiro turno.

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Para o segundo turno, avaliam que o jogo está aberto, que a corrida deve ser acirrada, mas ponderam que, se a campanha for eficiente, fizer tudo certo e ir para cima, Lula reúne muito mais chances do que Flávio Bolsonaro, seu principal adversário nas urnas.

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A expectativa é que novos desdobramentos do Caso Dark Horse voltem a desestabilizar Flávio, que, apesar de ter estremecido após as primeiras revelações sobre sua relação com Daniel Vorcaro, conseguiu sair das cordas e deve ir ao segundo turno contra o presidente.

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