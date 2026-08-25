Equipe de Lula vê economia como tema-chave e quer aliados munidos para defender reeleição
Para o 2º turno, aliados avaliam que o jogo está aberto e que a corrida deve ser acirrada, mas ponderam que, se campanha fizer tudo certo, presidente é favorito
Dias após o início da campanha presidencial, a equipe de Luiz Inácio Lula da Silva aposta que a economia será um dos temas-chave do processo eleitoral e pode ser decisivo para o resultado final.
Por isso, o time do presidente quer que que todos os aliados estejam munidos de informações para falarem sobre as entregas feitas pelo governo Lula 3, o que facilitará a argumentação para defender a reeleição do petista.
Há preocupação com efeitos do caso Lulinha e Marcola, mas a leitura é que o episódio só praticamente anula a possibilidade de um desfecho em primeiro turno.
Para o segundo turno, avaliam que o jogo está aberto, que a corrida deve ser acirrada, mas ponderam que, se a campanha for eficiente, fizer tudo certo e ir para cima, Lula reúne muito mais chances do que Flávio Bolsonaro, seu principal adversário nas urnas.
A expectativa é que novos desdobramentos do Caso Dark Horse voltem a desestabilizar Flávio, que, apesar de ter estremecido após as primeiras revelações sobre sua relação com Daniel Vorcaro, conseguiu sair das cordas e deve ir ao segundo turno contra o presidente.