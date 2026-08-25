Equipe de Lula vê economia como tema-chave e quer aliados munidos para defender reeleição

Ler Resumo





A equipe de Lula aposta na economia como pilar central da campanha presidencial, instruindo aliados a destacar as entregas do governo para fortalecer a defesa da reeleição. Há cautela com o “Caso Lulinha e Marcola”, que pode levar a um segundo turno acirrado contra Flávio Bolsonaro, mas com confiança nas chances de Lula e expectativa de novos desdobramentos contra o adversário.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Dias após o início da campanha presidencial, a equipe de Luiz Inácio Lula da Silva aposta que a economia será um dos temas-chave do processo eleitoral e pode ser decisivo para o resultado final.

Por isso, o time do presidente quer que que todos os aliados estejam munidos de informações para falarem sobre as entregas feitas pelo governo Lula 3, o que facilitará a argumentação para defender a reeleição do petista.

Há preocupação com efeitos do caso Lulinha e Marcola, mas a leitura é que o episódio só praticamente anula a possibilidade de um desfecho em primeiro turno.

Para o segundo turno, avaliam que o jogo está aberto, que a corrida deve ser acirrada, mas ponderam que, se a campanha for eficiente, fizer tudo certo e ir para cima, Lula reúne muito mais chances do que Flávio Bolsonaro, seu principal adversário nas urnas.

Continua após a publicidade

A expectativa é que novos desdobramentos do Caso Dark Horse voltem a desestabilizar Flávio, que, apesar de ter estremecido após as primeiras revelações sobre sua relação com Daniel Vorcaro, conseguiu sair das cordas e deve ir ao segundo turno contra o presidente.