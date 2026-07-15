Equipe de Flávio busca laudo sobre foto com Sicário de Daniel Vorcaro

A equipe jurídica de Flávio Bolsonaro prepara um laudo técnico para contestar a autenticidade da fotografia que o mostra ao lado de um homem apontado como Luiz Phillipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como o “sicário” de Daniel Vorcaro. A imagem, revelada pelo jornal ICL Notícias e, segundo o veículo, registrada em 2022 em um hotel no Rio de Janeiro, motivou a nova estratégia da campanha. A informação sobre a produção da perícia foi revelada pelo colunista Robson Bonin durante o programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo Bonin, a defesa trabalha com a tese de que a imagem não foi produzida por inteligência artificial, mas sim pela união de duas fotografias distintas. “Há um estudo jurídico sendo feito, perícias, laudos que vão ao encontro de uma outra tese da campanha, que é tentar provar que essa foto é uma montagem”, afirmou.

O que diz a equipe jurídica de Flávio?

De acordo com o colunista, a informação foi repassada por integrantes da própria equipe jurídica do pré-candidato. “Isso eu ouvi de integrantes da equipe jurídica do Flávio Bolsonaro hoje à tarde, que há um laudo sendo produzido nesse sentido. A gente vai aguardar para ver o que acontece, se esse laudo de fato é apresentado”, disse Bonin.

Embora considere que a estratégia jurídica ainda dependa da apresentação da perícia, Bonin afirmou que a divulgação da imagem representa um novo desgaste político para Flávio Bolsonaro. A fotografia, segundo ele, fortalece o discurso dos adversários, especialmente nas redes sociais.

“A princípio, essa foto gera um impacto ali porque dá discurso para os adversários. Para quem está nas redes sociais propagando qualquer tipo de notícia que seja desfavorável ao Flávio, é mais um elemento”, afirmou.

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Quais argumentos a campanha apresenta?

Bonin afirmou que há mais de uma linha de defesa sendo discutida internamente. Uma delas sustenta que Flávio Bolsonaro costuma tirar fotos com inúmeras pessoas durante compromissos públicos e que, em 2022, quando o registro teria sido feito em um hotel no Rio de Janeiro, não haveria conhecimento público sobre a suposta ligação do homem com Daniel Vorcaro.

“Tem uma ala dizendo que tudo bem, ele tirou foto com várias pessoas, então não teria nenhum problema ter tirado foto com o Sicário, porque em 2022, em tese, ninguém sabia quem esse cara era”, relatou.

O colunista acrescentou que outro argumento levantado por integrantes da campanha é o de que outros políticos também aparecem em fotografias com pessoas que posteriormente se envolveram em investigações. “Tem também essa história de que, se for olhar o Lula, ele tirou foto com um monte de gente complicada também”, disse.

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Qual é a avaliação do episódio?

Enquanto a defesa trabalha para apresentar a perícia, Robson Bonin avalia que o caso amplia o desgaste político, mas, por ora, tem alcance mais limitado do ponto de vista jurídico.

“De maneira inicial, é um desgaste menor do que o que a gente já viu”, concluiu o colunista ao comentar os efeitos da nova controvérsia para a campanha de Flávio Bolsonaro.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.