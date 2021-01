Entrega de alimentos atrai milhares e faz pessoas ficarem 12 horas na fila

O anúncio da distribuição de cestas com alimentos pela Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) atraiu uma multidão ao entreposto nesta quinta-feira, 14, com pessoas esperando mais de 12 horas para poder receber a ajuda. Por volta das 23h da noite anterior, já havia gente na fila, sendo que a distribuição está prevista para começar às 14h.

Serão entregues 3.000 cestas com frutas, legumes e verduras — as senhas começaram a ser entregues às 8h. Pela manhã a fila, que começava no portão sete da Ceagesp já chegava até o portão dois, percorrendo grande parte da Avenida Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo.

A iniciativa tem dois componentes políticos. O primeiro é que ela é resultado de uma parceria entre os comerciantes e a nova direção da companhia, chefiada pelo coronel Ricardo Mello Araújo, ex-comandante da Rota (força de elite da Polícia Miitar de São Paulo), que assumiu em outubro do ano passado após ser escolhido e nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, de quem é um entusiasta.

Em sua gestão, por sugestão do próprio presidente, a Ceagesp passou a dar desconto de 20% para policiais militares. A convite de Araújo, Bolsonaro visitou o entreposto em dezembro passado para inaugurar um equipamento chamado Torre do Relógio e provocou aglomeração de apoiadores em meio à pandemia — Aráujo pediu aos comerciantes que usassem verde e amarelo para receber o presidente. Na ocasião, Bolsonaro descartou privatizar a Ceagesp e a intenção de mudança do local, defendida pelo seu rival, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

O outro componente político da ação é que ela é também resultado de um protesto dos comerciantes do entreposto contra a iniciativa de Doria de promover aumento do ICMS a partir de amanhã, sexta-feira, 15, para alguns serviços e produtos, o que, segundo eles, afetaria a produção e a comercialização de alimentos. Na semana passada um protesto foi realizado pelos comerciantes do entreposto.

“Será uma forma de mostrar à sociedade a importância de todas as categorias envolvidas no abastecimento e o quanto a criação e o aumento de impostos sobre os alimentos prejudicarão as famílias que mais precisam”, informou a própria Ceagesp em nota sobre a iniciativa desta quinta-feira.

A distribuição de cestas já vem acontecendo toda quinta-feira há quase três meses, mas normalmente são entregues 2.000 cestas. Segundo a assessoria da Ceagesp, devido à divulgação mais intensa, a procura foi maior nesta semana.

A fila em busca de doação e alimentos na Ceagesp acontece no momento em que boa parte da população deixou de receber o auxílio emergencial, que foi pago entre abril e dezembro do ano passado como forma de atenuar os impactos da pandemia da Covid-19. Nos últimos três meses, o valor mensal já havia sido reduzido de 600 reais para 300 reais. O país tem mais de 14 milhões de pessoas desempregadas.