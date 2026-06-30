Entre Trump e a eleição, Lula envia recado duplo no Mercosul

Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o editor-executivo e colunista de VEJA Diogo Schelp afirmou que o discurso do presidente Lula na cúpula do Mercosul carregou uma mensagem dupla: uma voltada ao cenário internacional e outra direcionada à política doméstica. Para o jornalista, ao defender soberania, autonomia e rejeição a “alinhamentos automáticos”, Lula falou simultaneamente a líderes estrangeiros e ao eleitor brasileiro. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo Schelp, a mensagem externa foi um recado claro contra um alinhamento automático dos países da América do Sul com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao enfatizar que “ninguém é dono do mundo” e que nenhum país do Mercosul ganha liberdade ao se submeter a potências, Lula procurou reforçar a ideia de autonomia regional em um momento de avanço da direita no continente.

Como o Pix entrou nessa narrativa?

Na análise de Schelp, a defesa enfática do Pix não foi casual. Ao classificar o sistema brasileiro de pagamentos como referência internacional, Lula escolheu um símbolo de forte apelo popular para materializar seu discurso de soberania.

Para o colunista de VEJA, o presidente acertou ao destacar o sucesso tecnológico do Pix e sua aceitação entre os brasileiros. Schelp observou que a tecnologia poderia facilitar a integração financeira entre os países do Mercosul, tornando mais simples transações entre cidadãos de países vizinhos. Mais do que um exemplo técnico, porém, o Pix aparece como instrumento político: um caso concreto de capacidade nacional que reforça a narrativa de independência.

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Qual foi o aceno interno de Lula?

Para Schelp, a segunda camada do discurso foi voltada diretamente ao debate político interno. O uso reiterado da palavra soberania, segundo ele, ajuda Lula a consolidar uma narrativa que contrapõe a defesa dos interesses brasileiros à ideia de subordinação externa.

Na avaliação do jornalista, esse discurso tende a ser explorado politicamente contra adversários associados a uma relação mais próxima com Washington. “Ele está plantando sementes”, indicou Schelp ao analisar a estratégia do presidente. A mensagem, segundo ele, prepara o terreno para um embate em que política externa e disputa eleitoral se misturam.

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Há contradição em relação ao passado?

Schelp também apontou uma contradição na fala presidencial. Segundo ele, quando a América do Sul era majoritariamente governada pela esquerda, o alinhamento ideológico entre países da região não era tratado por Lula como problema — ao contrário, era visto como elemento positivo de integração.

Agora, com a ascensão de governos de direita, a crítica aos alinhamentos automáticos ganha nova dimensão. Para Schelp, essa mudança revela menos uma revisão conceitual da política externa e mais uma adaptação ao novo cenário regional.

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O Mercosul virou palanque?

Ao fim da entrevista, Schelp resumiu sua leitura do episódio: Lula usou a cúpula do Mercosul não apenas como espaço diplomático, mas também como palco político. Ao combinar a defesa do Pix, da soberania e da autonomia regional, o presidente construiu um discurso capaz de produzir efeitos em duas frentes.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.