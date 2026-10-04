Entre os personagens ligados ao 8 de Janeiro, advogado do Paraná é eleito deputado federal

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Parentes, advogados e aliados de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro tentaram usar a visibilidade do caso para se eleger em diversos cargos. Contudo, a grande maioria fracassou nas urnas, mostrando que a estratégia eleitoral não obteve o resultado esperado, com poucas exceções.

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Parentes, advogados e aliados de condenados pela invasão e depredação das sedes do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal usaram o 8 de janeiro para tentar conquistar mandatos nas urnas. Quase ninguém conseguiu.

A exceção foi o caso do advogado Jeffrey Chiquini (Novo), que se elegeu deputado federal pelo Novo no Paraná, com mais de 424 mil votos. Chiquini defendeu Filipe Martins, ex-assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República no governo de Jair Bolsonaro, que está preso pela trama golpista.

Esposa de um coronel da PM condenado na trama golpista, Mariana Naime (PL) ficou em nono lugar na votação para deputada federal no DF, com 67 mil votos, e não se elegeu. Já a técnica em enfermagem Cláudia Rodrigues (Novo) disputou vaga de deputada federal por São Paulo, teve pouco mais de 2,5 mil votos e também fracassou na eleição. Seu maior ativo eleitoral é ser irmã de Débora Rodrigues, a “Débora do Batom”, que pichou uma estátua na frente do STF durante os atos golpistas.

Filha do empresário Cleriston Pereira da Cunha, que foi preso durante os atos golpistas e morreu no presídio em Brasília, Luíza do Clezão não conseguiu se eleger deputada distrital no DF. Já o ex-desembargador Sebastião Coelho (Novo), que defendeu réus o 8 de Janeiro, ficou na quinta colocação na corrida pelo Senado no DF.

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Outra que tentou mandato de deputada federal foi a advogada Carolina Siebra (Novo-CE). Ela é encarregada da defesa de 600 acusados de envolvimento nos atos golpistas do 8 de Janeiro, mas com 83% das urnas apuradas tinha apenas 1,8 mil votos.