Entorno de Lula considera insustentável a permanência de ministro do GSI

O entorno do presidente Lula considera insustentável a permanência do general Gonçalves Dias no cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República. A expectativa é de que ele peça demissão ou seja exonerado em resposta à divulgação de um vídeo, pela CNN Brasil, que mostra a atuação de militares do GSI durante a invasão do Palácio do Planalto, em 8 de janeiro, por radicais bolsonaristas.

As imagens não revelam qualquer resistência aos invasores e mostram o próprio general circulando pelo terceiro andar do palácio, onde fica o gabinete presidencial, enquanto nos andares inferiores a sede do Executivo era depredada. O vídeo foi divulgado na manhã desta quarta-feira, 19, quando estava previsto um depoimento do comandante do GSI à Comissão de Segurança Pública da Câmara, onde ele trataria justamente dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

O general apresentou um atestado médico para não comparecer à comissão. Em resposta, parlamentares aprovaram um requerimento convocando-o para uma nova audiência, marcada para o próximo dia 26. Integrante da equipe de segurança pessoal de Lula nos dois primeiros mandatos do petista, G Dias, como é conhecido, já era alvo da desconfiança de integrantes do governo e de petistas.

O próprio presidente destacou, numa de suas manifestações, que os radicais encontraram a porta do Planalto aberta, numa sugestão de que militares facilitaram a ação dos vândalos. O vídeo, segundo avaliação do entorno presidencial, reforça um quadro de quebra de confiança.