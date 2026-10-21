Entidades evangélicas reforçam embarque em base de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro

A Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil e o Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política reforçaram o embarque na base de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro com a divulgação de uma carta na qual orientam voto no filho de Jair Bolsonaro no segundo turno da corrida presidencial.

De acordo com o texto, o alinhamento ao presidenciável do PL se sustenta “na compreensão dos desafios econômicos, sociais e institucionais enfrentados pelo país” e na “defesa da vida, da família, da liberdade religiosa”.

“Conclamamos nossas lideranças a atuar na vida pública com sabedoria e responsabilidade, promovendo o diálogo, o esclarecimento, a oração e a participação cidadã. Incentivamos o comparecimento consciente às urnas, com respeito à liberdade de escolha de cada cidadão e às normas que regem o processo eleitoral. responsável dos cristãos na sociedade brasileira”, pontuam.

As entidades representam mais de 50 mil pastores distribuídos em todos os Estados e no Distrito Federal. No grupo, há representantes de diferentes denominações evangélicas, como Assembleia de Deus, Igreja Batista e Sara Nossa Terra.

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O documento é assinado por 31 líderes, entre eles o bispo Robson Rodovalho, fundador da Sara Nossa Terra e presidente da Concepab, o bispo Valdery Alves Ribeiro, presidente da Fenasp, e o pastor Josué Valandro, da Igreja Atitude.