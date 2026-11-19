A derrota do senador Flávio Bolsonaro para Lula no segundo turno da eleição presidencial deflagrou uma intensa troca de acusações entre o Partido Liberal e legendas parceiras. As cobranças envolvem atritos do clã familiar com a senadora eleita Michelle Bolsonaro e críticas ao deputado federal Nikolas Ferreira. Integrantes do grupo político ainda buscam justificar o desempenho negativo em colégios eleitorais decisivos.

O que provocou a crise entre os aliados do clã?

A perda da disputa presidencial desencadeou cobranças internas entre Partido Liberal, Progressistas, União Brasil e Republicanos. Articuladores do aglomerado partidário apontam que a escolha de um nome da própria família para encabeçar a chapa provocou o isolamento do candidato durante a campanha. A situação piorou após a decisão de Flávio de viajar para os Estados Unidos logo depois do pleito. Para integrantes do grupo, lideranças influentes em Minas Gerais e São Paulo também demonstraram uma atitude classificada como “indolência interessada” no segundo turno. A leitura predominante nos bastidores indica que a derrota acabou tratada de forma conveniente por esses atores políticos regionais.

Quais números explicam o desempenho em Minas Gerais?

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Considerado um estado-pêndulo na política nacional, Minas Gerais reúne 16,4 milhões de eleitores aptos a votar. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro venceu no estado com 5,7 milhões de votos, avançando para 6,2 milhões na segunda rodada. O crescimento de 464 mil votos, contudo, ficou muito abaixo do ritmo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Quem são os apontados como responsáveis pelo resultado?

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Em artigo publicado no portal Poder 360, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha responsabilizou expressamente o deputado Nikolas Ferreira, do PL, pela derrota. Segundo Cunha, que perdeu a eleição para deputado por Minas Gerais, Nikolas não desejava a vitória de Flávio para herdar o espólio político do ex-presidente Jair Bolsonaro. A mesma acusação foi estendida ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticado por fazer campanha fora do estado, e a Michelle Bolsonaro.

Dinastia em xeque: as dúvidas sobre o futuro do clã Bolsonaro

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Qual é o motivo do atrito com Michelle Bolsonaro?

As divergências entre aliados de Flávio e Michelle Bolsonaro se intensificaram após ela anunciar dez dias de descanso. A viagem ocorreu após o fim do pleito e deixou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena por tentativa de golpe de Estado em regime domiciliar, sob os cuidados da filha mais velha da ex-primeira-dama. Aliados acusam Michelle de não se empenhar na campanha e de frustrar agendas conjuntas voltadas para o eleitorado feminino e evangélico. Michelle afirmou nas redes sociais ter recebido aval do marido para se preparar para o próximo ano e declarou que as eleições acabaram.

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Como os apoiadores do candidato reagiram às declarações?

A declaração de Michelle de que a vida continua motivou forte reação de interlocutores ligados a Flávio Bolsonaro. O jornalista Allan dos Santos, aliado do senador que fugiu para os Estados Unidos, questionou publicamente a capacidade de saúde de Jair Bolsonaro para cumprir a pena de oito anos de prisão.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.