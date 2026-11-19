Entenda as disputas internas na direita menos de um mês após derrota de Flávio Bolsonaro
Suposta omissão de aliados na campanha, atrito familiar e fuga para os EUA elevaram a tensão dentro do bolsonarismo
A derrota do senador Flávio Bolsonaro para Lula no segundo turno da eleição presidencial deflagrou uma intensa troca de acusações entre o Partido Liberal e legendas parceiras. As cobranças envolvem atritos do clã familiar com a senadora eleita Michelle Bolsonaro e críticas ao deputado federal Nikolas Ferreira. Integrantes do grupo político ainda buscam justificar o desempenho negativo em colégios eleitorais decisivos.
O que provocou a crise entre os aliados do clã?
A perda da disputa presidencial desencadeou cobranças internas entre Partido Liberal, Progressistas, União Brasil e Republicanos. Articuladores do aglomerado partidário apontam que a escolha de um nome da própria família para encabeçar a chapa provocou o isolamento do candidato durante a campanha. A situação piorou após a decisão de Flávio de viajar para os Estados Unidos logo depois do pleito. Para integrantes do grupo, lideranças influentes em Minas Gerais e São Paulo também demonstraram uma atitude classificada como “indolência interessada” no segundo turno. A leitura predominante nos bastidores indica que a derrota acabou tratada de forma conveniente por esses atores políticos regionais.
Quais números explicam o desempenho em Minas Gerais?
Considerado um estado-pêndulo na política nacional, Minas Gerais reúne 16,4 milhões de eleitores aptos a votar. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro venceu no estado com 5,7 milhões de votos, avançando para 6,2 milhões na segunda rodada. O crescimento de 464 mil votos, contudo, ficou muito abaixo do ritmo de Luiz Inácio Lula da Silva.
Quem são os apontados como responsáveis pelo resultado?
Em artigo publicado no portal Poder 360, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha responsabilizou expressamente o deputado Nikolas Ferreira, do PL, pela derrota. Segundo Cunha, que perdeu a eleição para deputado por Minas Gerais, Nikolas não desejava a vitória de Flávio para herdar o espólio político do ex-presidente Jair Bolsonaro. A mesma acusação foi estendida ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticado por fazer campanha fora do estado, e a Michelle Bolsonaro.
Qual é o motivo do atrito com Michelle Bolsonaro?
As divergências entre aliados de Flávio e Michelle Bolsonaro se intensificaram após ela anunciar dez dias de descanso. A viagem ocorreu após o fim do pleito e deixou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena por tentativa de golpe de Estado em regime domiciliar, sob os cuidados da filha mais velha da ex-primeira-dama. Aliados acusam Michelle de não se empenhar na campanha e de frustrar agendas conjuntas voltadas para o eleitorado feminino e evangélico. Michelle afirmou nas redes sociais ter recebido aval do marido para se preparar para o próximo ano e declarou que as eleições acabaram.
Como os apoiadores do candidato reagiram às declarações?
A declaração de Michelle de que a vida continua motivou forte reação de interlocutores ligados a Flávio Bolsonaro. O jornalista Allan dos Santos, aliado do senador que fugiu para os Estados Unidos, questionou publicamente a capacidade de saúde de Jair Bolsonaro para cumprir a pena de oito anos de prisão.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.