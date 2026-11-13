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Política

Entenda a polêmica envolvendo Eduarda Campopiano e honraria no Rio

Deputada eleita por São Paulo virou alvo de impasse na Câmara carioca após pedido de suspensão da Medalha Chiquinha Gonzaga

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 23h41 | Atualizado em 14 nov 2026, 00h13
Jovem mulher de cabelos castanhos e óculos claros sorri, com o punho cerrado, em meio a uma multidão em manifestação. Ela veste camiseta preta com bottons de candidatos e a palavra FORA em vermelho.
Eduarda Campopiano -  (Reprodução/Twitter)
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A concessão da Medalha Chiquinha Gonzaga à deputada estadual eleita por São Paulo Eduarda Campopiano gerou um impasse na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A maior honraria do Legislativo carioca foi proposta por quatro parlamentares, mas acabou contestada pela oposição. O caso agora depende de votação em plenário para definir se a entrega da medalha será mantida.

Quem propôs a entrega da maior medalha do Rio?

A iniciativa para homenagear a parlamentar partiu de uma ação conjunta entre quatro vereadores cariocas. O requerimento foi apresentado por Fernando Armelau, Marcos Dias e Alana Passos, todos integrantes do PL, ao lado de Leniel Borel, filiado ao PP. A Medalha Chiquinha Gonzaga é considerada a maior honraria conferida pelo Poder Legislativo da cidade do Rio de Janeiro para personalidades que se destacam na sociedade. A escolha de premiar uma figura política eleita por outro estado mobilizou diferentes correntes na Casa, expondo divisões internas sobre a homenagem à nova representante paulista.

Quem é a deputada paulista premiada pelos vereadores?

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Com 23 anos de idade, Eduarda Campopiano conquistou uma vaga de deputada estadual por São Paulo ao receber quase 2 milhões de votos nas eleições pelo PL. Em publicações nas redes sociais, declarou não dever nada ao feminismo e afirmou que sua intenção na política é combater esse movimento. Além disso, a deputada contesta publicamente o conceito de feminicídio, classificando a tipificação jurídica como uma armadilha semântica e declarando que nenhuma mulher morre no país por ser mulher.

Como a oposição tenta barrar a homenagem?

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Na quinta-feira 12, a vereadora Monica Benicio, do PSOL, apresentou um requerimento oficial direcionado à Presidência da Câmara Municipal exigindo a suspensão imediata da entrega do título honorífico. A parlamentar da oposição busca barrar a concessão da honraria motivada pelo alinhamento ideológico e pelas declarações da homenageada.

Qual será o próximo passo para decidir o impasse?

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O destino da Medalha Chiquinha Gonzaga não poderá ser determinado de forma individual pela Presidência da Casa. Segundo as regras do trâmite regimental, o requerimento apresentado pela vereadora do PSOL precisa passar por votação entre os vereadores no plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Somente após a decisão dos parlamentares cariocas em plenário será definido se a entrega da condecoração à deputada estadual eleita por São Paulo será mantida ou definitivamente sustada.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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