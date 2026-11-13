Entenda a polêmica envolvendo Eduarda Campopiano e honraria no Rio

A concessão da Medalha Chiquinha Gonzaga à deputada estadual eleita por São Paulo Eduarda Campopiano gerou um impasse na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A maior honraria do Legislativo carioca foi proposta por quatro parlamentares, mas acabou contestada pela oposição. O caso agora depende de votação em plenário para definir se a entrega da medalha será mantida.

Quem propôs a entrega da maior medalha do Rio?

A iniciativa para homenagear a parlamentar partiu de uma ação conjunta entre quatro vereadores cariocas. O requerimento foi apresentado por Fernando Armelau, Marcos Dias e Alana Passos, todos integrantes do PL, ao lado de Leniel Borel, filiado ao PP. A Medalha Chiquinha Gonzaga é considerada a maior honraria conferida pelo Poder Legislativo da cidade do Rio de Janeiro para personalidades que se destacam na sociedade. A escolha de premiar uma figura política eleita por outro estado mobilizou diferentes correntes na Casa, expondo divisões internas sobre a homenagem à nova representante paulista.

Quem é a deputada paulista premiada pelos vereadores?

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Com 23 anos de idade, Eduarda Campopiano conquistou uma vaga de deputada estadual por São Paulo ao receber quase 2 milhões de votos nas eleições pelo PL. Em publicações nas redes sociais, declarou não dever nada ao feminismo e afirmou que sua intenção na política é combater esse movimento. Além disso, a deputada contesta publicamente o conceito de feminicídio, classificando a tipificação jurídica como uma armadilha semântica e declarando que nenhuma mulher morre no país por ser mulher.

Como a oposição tenta barrar a homenagem?

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Na quinta-feira 12, a vereadora Monica Benicio, do PSOL, apresentou um requerimento oficial direcionado à Presidência da Câmara Municipal exigindo a suspensão imediata da entrega do título honorífico. A parlamentar da oposição busca barrar a concessão da honraria motivada pelo alinhamento ideológico e pelas declarações da homenageada.

Qual será o próximo passo para decidir o impasse?

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O destino da Medalha Chiquinha Gonzaga não poderá ser determinado de forma individual pela Presidência da Casa. Segundo as regras do trâmite regimental, o requerimento apresentado pela vereadora do PSOL precisa passar por votação entre os vereadores no plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Somente após a decisão dos parlamentares cariocas em plenário será definido se a entrega da condecoração à deputada estadual eleita por São Paulo será mantida ou definitivamente sustada.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.