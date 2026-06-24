Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

Entenda a guerra que Erika Hilton desencadeou no PSOL após criticar divisão de fundo eleitoral

Dirigentes e parlamentares travam uma batalha sobre renovação de quadros, sobrevivência partidária e o futuro da sigla após 2026

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 14h51 | Atualizado em 24 jun 2026, 15h13
Erika Hilton
A deputada federal Erika Hilton: crise no PSOL após cobrança sobre financiamento eleitoral (Lula Marques/ Agência Brasil/Divulgação)
Continua após publicidade
Entenda a guerra que Erika Hilton desencadeou no PSOL após criticar divisão de fundo eleitoral Priorize VEJA no Google

A disputa pela divisão dos recursos eleitorais para as campanhas deste ano abriu uma crise pública no PSOL e expôs divergências sobre os rumos da legenda às vésperas da eleição.

O estopim foi uma manifestação da deputada federal Erika Hilton (SP), uma das principais puxadoras de votos do partido, que nesta terça-feira, 23, acusou a direção nacional de descumprir acordos políticos e adotar critérios que, segundo ela, colocam em risco candidaturas consideradas estratégicas para a sobrevivência da sigla. “Está rasgando nossos combinados e praticamente nos inviabilizando”, escreveu a parlamentar em uma publicação no X (antigo Twitter) que repercutiu entre militantes e integrantes do partido.

Na avaliação de dirigentes e lideranças ouvidos pela reportagem, a controvérsia ultrapassa a discussão sobre valores individuais. Em jogo está a estratégia do PSOL para superar a cláusula de barreira em 2026, mecanismo que restringe o acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda das legendas que não alcançam determinado desempenho eleitoral. Reservadamente, um integrante da direção do partido afirmou à reportagem que o PSOL corre risco real de enfrentar dificuldades para superar a cláusula caso enfraqueça candidaturas com forte capacidade de mobilização eleitoral.

Segundo esse dirigente, estados considerados decisivos estariam recebendo previsões de recursos inferiores às expectativas de lideranças locais, enquanto parte da militância questiona as prioridades definidas pela direção nacional. “Estão propondo mandar apenas 100 mil reais para o Acre, onde temos 37 candidaturas”, alega o integrante do partido, que prefere não ter a sua identidade revelada. “Uma vereadora do Recife, pré-candidata a deputada estadual, mulher, negra, ambulante, única parlamentar do PSOL no estado de Pernambuco, vai receber 200 mil reais, enquanto no Sudeste os candidatos ultrapassam 1 milhão de reais”, afirma.

Siga
Continua após a publicidade

Em sua manifestação, Erika disse que o partido abandonou uma política interna que considerava critérios de gênero, raça e inclusão na distribuição dos recursos. A deputada também criticou a previsão de repasses para candidaturas ligadas à atual direção da legenda.

A parlamentar mencionou diretamente o ex-presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, pré-candidato a deputado federal e a recém-filiada Manuela d’Ávila, pré-candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul, que foi questionada por VEJA e afirmou que “o PSOL já se manifestou suficientemente”.

Continua após a publicidade

O vereador carioca Rick Azevedo, um dos principais rostos da campanha pelo fim da escala de trabalho 6×1 e pré-candidato à Câmara dos Deputados, afirmou que o partido corre o risco de repetir erros cometidos na eleição municipal de 2024. Segundo ele, candidaturas com comprovada capacidade de mobilização popular estariam sendo subestimadas pela direção nacional.

Um dos principais alvos das críticas, Juliano Medeiros respondeu publicamente à deputada. Em texto divulgado nas redes sociais, o ex-presidente do partido afirmou que Erika receberá o maior valor destinado a candidaturas proporcionais do PSOL em todo o país, cerca de 2,3 milhões de reais, e negou qualquer mudança nos critérios históricos de incentivo a mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiência e integrantes da comunidade LGBT+.

Continua após a publicidade

Juliano também argumentou que a estratégia partidária busca combinar a manutenção da atual bancada com a renovação de quadros políticos, citando nomes como Manuela d’Ávila, Natalia Boulos (mulher do ministro Guilherme Boulos) e outras lideranças consideradas prioritárias para a legenda.

Direção se defende

Procurada pela reportagem, a direção nacional do PSOL afirmou que a proposta ainda será apreciada pelas instâncias partidárias e negou ter abandonado políticas de inclusão na distribuição dos recursos. Em nota, a legenda declarou que Erika será a candidatura proporcional com o maior investimento nacional do partido e reiterou que o objetivo central da estratégia eleitoral é ampliar as bancadas legislativas e contribuir para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Racha antigo

Por trás da disputa sobre cifras, porém, dirigentes reconhecem que o embate revela uma discussão mais ampla sobre o futuro do PSOL. Desde que o grupo liderado por Guilherme Boulos decidiu permanecer na legenda, em março deste ano, lideranças da corrente passaram a defender que o partido preserve nomes capazes de ampliar sua votação nacional.

Continua após a publicidade

A preocupação, segundo integrantes da própria sigla, é evitar que divergências internas comprometam justamente os quadros que podem ajudar o PSOL a atravessar com segurança o desafio da cláusula de barreira em 2026.

Na última eleição para a Câmara, o deputado mais votado da sigla — e do país — foi Guilherme Boulos, com 1.001.472 votos em São Paulo. Já Erika Hilton foi a nona mais votada do estado (e a segunda do partido), com 256.903 votos. Sem Boulos na disputa deste ano (ele preferiu ficar no ministério), Erika é considerada a maior puxadora de votos do PSOL em São Paulo.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Erika Hilton
Guilherme Boulos
Maquiavel
PSOL
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).