Entenda a decisão do STF que negou pedido de segundo turno para o governo do Rio

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O ministro Cristiano Zanin, do STF, rejeitou a ação do PSD que buscava garantir a realização de segundo turno na eleição para o governo do Rio de Janeiro. A decisão trava a tentativa do partido de contestar o recálculo eleitoral após a anulação de votos de Anthony Garotinho, mantendo o resultado final sem uma nova rodada de votação.

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O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o andamento da ação que buscava garantir a realização de segundo turno na eleição para o governo do estado do Rio de Janeiro. A medida travou a tentativa do PSD, legenda de Eduardo Paes, de contestar o recalculo eleitoral determinado pela Justiça.

O que alegou o partido contestante?

Ao recorrer ao Supremo Tribunal Federal, a legenda sustentou que a definição sobre a ocorrência de segundo turno deveria depender apenas da vontade dos eleitores, sem influência de eventos processuais. O grupo partidário argumentou que a interpretação atual abre margem para que um candidato com registro negado permaneça na disputa, capte sufrágios e aguarde a anulação definitiva para retirar tais votos do cálculo geral. Apesar da contestação contra a revisão dos resultados eleitorais, a petição não obteve prosseguimento na corte.

Qual foi o fundamento jurídico utilizado por Cristiano Zanin?

Ao analisar o pedido protocolado pelo PSD, o ministro observou entraves de ordem processual para rejeitar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Na avaliação do magistrado, o mecanismo escolhido não pode atuar como substituto de recurso ordinário ou meio para rever pronunciamentos jurisdicionais concretos já proferidos. Com esse entendimento técnico, a ação formulada pela agremiação foi encerrada sem que o mérito sobre a disputa fluminense entrasse em julgamento no tribunal.

O raio-x dos ministros do STF

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Como a anulação de votos alterou o resultado da eleição?

A controvérsia teve início após o Tribunal Superior Eleitoral anular os votos recebidos por Anthony Garotinho, postulante pelo Republicanos, ordenando a retotalização do pleito para o governo estadual. A nova apuração recalculou o percentual de sufrágios válidos e alterou o cenário final da disputa. Com o descarte das urnas atribuídas ao concorrente invalidado, a votação atingida pelo candidato vitorioso sofreu alteração suficiente para redefinir o desfecho do pleito sem a necessidade de uma nova etapa votativa.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.