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A tragédia em Tupanciretã provocou uma ampla rede de solidariedade no RS após temporal deixar mortos e feridos. Enquanto ministros federais articulam gabinete de crise e ajuda emergencial, voluntários e empresários enviam doações de várias cidades. Confira os detalhes da mobilização.

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O temporal que atingiu Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, matando quatro pessoas e ferindo mais de 60, provocou uma onda de solidariedade no Estado. Não foi somente governos federal e estadual que se prontificaram a socorrer a população. Empresários e políticos recém eleitos também entraram na rede de solidariedade.

Esta rede de solidariedade não tem cor partidária. O deputado federal eleito Marciano Perondi (PL-RS), um empresário do ramo de construção e educação, abriu a porta de sua escola para montar um ponto de coleta de doações em Pelotas (RS), a 380 quilômetros do local da tragédia.

Marciano mobilizou a população e empresários da cidade, que doaram geradores, água e comida. As doações também incluem as viagens de caminhões. Postos de combustíveis doaram o óleo Diesel para o transporte das doações.

“O gaúcho aprendeu, diante de tantas tragédias, que precisa se mobilizar rápido para ajudar quem perdeu tudo. Abrimos a escola logo cedo, em pleno feriado, e, em um dia, a solidariedade de Pelotas encheu um caminhão com alimentos, água e geradores para Tupanciretã”, diz Perondi. “Tudo está sendo feito com a contribuição de muitas mãos”.

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O governador eleito Luciano Zucco (PL-RS) pegou o telefone no primeiro minuto após a tragédia e ligou para várias autoridades, incluindo o ministro da Integração, Waldez Góes, que viajou hoje para o município, e para o deputado Paulo Pimenta (PT-RS), para discutir uma estratégia para atender à população de Tupanciretã.

Os aeroclubes do Rio Grande do Sul também formaram uma rede de socorristas, para articular recursos da aviação civil para atender as comunidades gaúchas atingidas pelo temporal. Equipes de socorristas saíram de avião de Canelas e foram até Santa Maria. De lá, foram de carro para Tupanciretã.

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Presidente Lula enviou ministros para a cidade

O presidente Lula prestou solidariedade neste sábado à população atingida por tempestades no Rio Grande do Sul. “Vamos dar nossa solidariedade ao povo da cidade de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, porque teve um tornado lá. A informação que eu tive ontem é que, de 8,6 mil casas, 8 mil tiveram destelhamento, escolas”, disse o presidente Lula numa live com o deputado André Janones (Rede-MG).

Lula também destacou a ida de autoridades do governo para a cidade, como os ministros da Integração Nacional, Waldez Góes, e da Saúde, Alexandre Padilha. Há também representantes dos ministérios do Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Agrário, além do governo estadual.

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Waldez Góes desembarcou na manhã deste sábado na base aérea de Santa Maria. Em seguida, seguiu para Tupanciretã. No município está sendo instalado neste momento um Gabinete Regionalizado de Crise. A comitiva faz nesta tarde uma visita técnica às áreas mais atingidas pelo temporal e, em seguida, vai se reunir com autoridades locais para alinhar as ações de resposta do Governo Federal.

Desde as primeiras ocorrências do desastre, o governo prestou auxílio imediato para agilizar o reconhecimento federal de situação de emergência. A Defesa Civil Nacional orientou o município a decretar emergência para iniciar imediatamente a liberação de recursos para socorro das vítimas. Os ministros devem apresentar ainda hoje medidas para ajudar na reconstrução da cidade.