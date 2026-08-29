Empresário que ganhou contratos no governo frequentava casa de lobista

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A mansão da lobista Roberta Luchsinger em Brasília era ponto de encontro de figuras como Lulinha, ministros e empresários. Um deles, Marcelo Checon, viu seus contratos com o governo federal se multiplicarem 323 vezes após estreitar laços. A reportagem revela detalhes sobre os negócios da M/Checon e suas frequentes visitas ao Planalto.

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Reportagem de VEJA desta semana mostra que ministros do governo, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, funcionários graduados do Palácio do Planalto e o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o notório “Careca do INSS”, entre outros, frequentavam a mansão em Brasília da lobista Roberta Luchsingera, investigada por tráfico de influência.

Outro dos convivas era Marcelo Checon, dono da M/Checon Design e Cenografia. Amigo da lobista e de Lulinha, o filho mais velho do presidente da República, ele multiplicou seus negócios junto ao governo federal.

Antes da posse de Lula, a MChecon tinha um único contrato com o governo federal no valor de 197 mil reais. Nos últimos três anos, ela conquistou 13 novos negócios, faturando 63 milhões de reais, ampliando o faturamento em 323 vezes. A empresa hoje presta serviços ao Palácio do Planalto e aos ministérios da Fazenda, Educação, Cultura, Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Agrário e Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Como revelou VEJA, um dos ministros mais assíduos na mansão da lobista, frequentada por também por Checon, era Wellington Dias, do Desenvolvimento Assistência Social, Família e Combate à Fome.

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Checon faturou em agosto de 2024 um contrato de 8,7 milhões de reais na pasta de Dias para a realização de eventos.

Na página do Portal da Transparência consta que o contrato no MDS foi feito usando como referência outra licitação, de 2023, vencida pela MChecon no Ministério da Cultura.

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O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) catalogou 39 registros de entrada de Checon no Palácio do Planalto entre 2023 e 2025 – algumas delas no mesmo dia, na parte da manhã e à noite.

No mesmo período, o GSI também registrou 14 entradas de Lulinha no Palácio – duas delas no mesmo dia em que Checon também esteve no local. Roberta Luchsinger entrou 8 vezes no mesmo período.

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No dia 5 de julho de 2023, o Palácio do Planalto registrou a entrada de Marcelo Checon às 11h42 e a de Roberta Luchsinger às 11h50, apenas oito minutos depois.

Procurados, Checon, Roberta e Lulinha não explicaram as coincidências.