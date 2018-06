Empresa de amigo atendeu a ‘demandas públicas e privadas’ de Temer, diz PF

Em relatório sobre o inquérito que apura corrupção no setor portuário, enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o delegado da Polícia Federal Cleyber Malta Lopes afirma que a empresa Argeplan foi utilizada para atender “demandas da vida pública e privada” do presidente Michel Temer. A Argeplan tem entre os sócios o coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo João Baptista Lima Filho, o coronel Lima, amigo de longa data de Temer e um dos alvos da investigação.

No mesmo documento, o delegado afirma ainda que o decreto dos Portos, assinado por Temer em maio de 2017, atinge empresas com vínculos financeiros suspeitos com a Argeplan, outras pessoas e empresas que têm relação com o grupo político do presidente.

Tanto a empresa quanto o coronel Lima foram alvos da Operação Skala, desdobramento da investigação sobre o setor portuário, deflagrada em março. A PF trabalha com a hipótese de que a Argeplan foi utilizada como intermediária de repasses de empresas com negócios no Porto de Santos ao presidente.

As afirmações do delegado Malta Lopes constam no pedido encaminhado ao ministro Luís Roberto Barroso, do STF, no qual ele solicitou a prorrogação da investigação por mais 60 dias. O ministro pediu a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), mas autorizou a manutenção das diligências em andamento até que a procuradora-geral, Raquel Dodge, apresente seu parecer.

O pedido da PF elenca as diligências cumpridas ao longo do inquérito, instaurado em setembro de 2017, e pontua que, além das relações da Argeplan com empresas com atuação do setor portuário, as informações coletadas “demonstraram dezenas de ligações da Argeplan, seus sócios e outras empresas interligadas diretamente com a vida política e privada de Michel Temer”.

Reforma

Para o delegado responsável pela investigação, a relação entre Michel Temer e coronel Lima ganhou “mais relevância” após a descoberta de que a Argeplan atuou na reforma de um apartamento de Maristela Temer, uma das filhas do presidente. Em depoimento prestado ao delegado, Maristela disse que bancou as despesas da obra, que foram de cerca de 700.000 reais. A versão, diz Cleyber Malta Lopes, não foi a mesma dada por pessoas que atuaram na reforma. Fornecedores relataram à PF que receberam dinheiro vivo da mulher de Lima, a arquiteta Maria Rita Fratezzi.

“Os valores e recibos apresentados por Luiz Eduardo Visani, contratado para fazer parte da obra, temos que o valor pago por João Batista, na sede da Argeplan, aproximadamente R$ 950 mil em dinheiro vivo, já superior ao que se alega gasto por Maristela Temer, ainda que tenha como comprovar tais pagamentos”, afirma Malta.

Defesas

O advogado Cristiano Benzota, que representa o coronel Lima, disse que seu cliente “refuta veementemente todas as acusações e afirma que não cometeu ou participou de qualquer fato ilícito ou irregularidades.”

O advogado Brian Alves Prado, que representa Temer no caso do Decreto dos Portos, disse que “o pedido de renovação evidencia a ausência de elementos de prática de crime pelo presidente da República”. “Do contrário, a Polícia Federal já teria concluído a investigação”, afirmou.