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Política

Em votação a jato, Senado aprova Rodrigo Pacheco para vaga no TCU

Caso deputados também aprovem indicação, ex-chefe do Senado assumirá vaga deixada por Bruno Dantas

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 18h45 | Atualizado em 1 set 2026, 19h10
Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado
Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado (Carlos Moura/Agência Senado)
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Em votação a jato, Senado aprova Rodrigo Pacheco para vaga no TCU Priorizar nos meus resultados Google

Em votação a jato, o Senado aprovou nesta terça-feira, por 63 votos a 4, a indicação do senador Rodrigo Pacheco para o cargo de ministro do TCU.

A indicação do ex-presidente do Senado à corte de contas seguirá para apreciação da Câmara, o que deve ocorrer nesta quarta-feira.

Ele assumirá a vaga deixada por Bruno Dantas, que anunciou ontem a saída antecipada do cargo em ofício enviado ao presidente do TCU, Vital do Rêgo Filho.

Apadrinhado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e por outros 19 senadores, a indicação de Pacheco foi acelerada, sequer passou por comissões e ocorreu diretamente em plenário.

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Antes da votação, o chefe do Congresso agradeceu aos pares pela adesão a favor da indicação de Pacheco ao tribunal de contas. “Os meus agradecimentos a todos os líderes partidários. Sejam de partidos políticos com representação na nossa Casa, sejam de líderes de blocos partidários, sejam de líderes de partidos de oposição ou de partidos de situação, lideranças de toda ordem foram subscritoras da indicação”.

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